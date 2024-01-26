NASA оголосило про завершення вертолітної місії на Марсі

У четвер NASA повідомило, що його мініатюрний гелікоптер-робот Ingenuity, який у 2021 році став першим літальним апаратом, який досяг польоту на іншій планеті, більше не може літати, завершивши місію на Марсі, яка тривала набагато довше, ніж планувалося спочатку. Про це в четвер повідомляє Reuters.

"З гіркотою я маю оголосити, що Ingenuity, "маленький гелікоптер, який міг" - а він весь час говорив: "Я думаю, я можу, я думаю, я можу" - здійснив свій останній політ на Марс", - сказав адміністратор NASA Білл Нельсон у відеоролику, опублікованому в соціальних мережах.

Американське космічне агентство повідомило, що під час передостаннього польоту Ingenuity здійснив "аварійну посадку". Під час останнього польоту 18 січня апарат втратив зв'язок із Perseverance, ровером, з якого Ingenuity вирушив 2021 року, коли він пролітав на висоті близько 1 м над землею, спускаючись для посадки, додали в NASA.

Інженери Лабораторії реактивного руху NASA відновили контакт з Ingenuity наступного дня, а знімки, зроблені кілька днів потому, засвідчили пошкодження однієї з лопатей ротора з вуглецевого волокна, повідомили в космічному агентстві. На опублікованому NASA знімку, зробленому бортовою камерою Ingenuity, зображено тінь літака на марсіанській поверхні, на якій видно, що одна з лопатей його ротора зламана.

"Ми вивчаємо можливість того, що лопать вдарилася об землю", - сказав Нельсон.

Американська автоматична міжпланетна станція з марсоходом Perseverance ("Наполегливість") і вертольотом Ingenuity ("Винахідливість") здійснила посадку на Червону планету в лютому 2021 року. Perseverance досліджує поверхню планети і збирає зразки породи для подальшої доставки на Землю. Зі свого боку, Ingenuity виконує функції розвідувального вертольота, допомагаючи марсоходу в його місії. Те, що починалося як запланована 30-денна місія для демонстрації п'яти коротких польотів на Марс, перетворилося на майже трирічний науковий захід, що включає 72 польоти. За словами представників NASA, під час різних польотів Ingenuity подолав відстань у 14 разів більшу, ніж планувалося спочатку.

Ingenuity нагадує коробку з чотирма ніжками і двороторною парасолькою, призначену для польотів у розрідженій марсіанській атмосфері, яка потребує більше енергії, ніж аналогічні апарати на Землі.

Інженери проведуть останні тести Ingenuity і завантажать решту зображень із його бортового комп'ютера, повідомили в NASA. Наразі Perseverance перебуває занадто далеко, щоб сфотографувати місце останнього спочинку Ingenuity, додали в NASA.