Події

00:40 24.01.2024

Внаслідок вечірнього ракетного удару по Харкову пошкоджено громадянську інфраструктуру і є поранені

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Внаслідок вечірнього ракетного удару по Харкову пошкоджено громадянську інфраструктуру і є поранені

Російські окупаційні війська втретє за день завдали ударів по Київському району Харкова, є пошкодження цивільної інфраструктури та семеро постраждалих, повідомив голова ова Олег Синегубов.

"Попередньо – три влучення. Є пошкодження цивільної інфраструктури. Екстрені служби виїхали на місця, інформація про постраждалих уточнюється", - написав Синегубов у своєму телеграм-каналі.

Трохи згодом міський голова Ігор Терехов повідомив, що під ударом знову опинилася житлова забудова.

"І знову удар по житловій забудові. Жодного військового об'єкту там немає. Винятково житлові будинки чи громадянська інфраструктура, на кшталт магазинів, лікарень, аптек тощо", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Крім того, харківський мер пізніше повідомив, що внаслідок вечірнього ворожого удару по Харкову постраждало щонайменше 7 осіб.

"Попередньо – сім постраждалих городян, але ця сумна цифра може уточнюватись", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Теги: #україна #харків #обстріл #наслідки

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