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14:00 17.01.2024

Блінкен не бачить наближення до переговорів про припинення вогню в Україні

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Блінкен не бачить наближення до переговорів про припинення вогню в Україні

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що не бачить наближення припинення вогню в Україні найближчим часом, оскільки РФ не готова зараз до добросовісних переговорів.

Відповідаючи на запитання, чи бачить він зараз наближення до переговорів для досягнення припинення війни в Україні, Блінкен сказав: "Наразі я цього не бачу".

"Ми завжди до цього відкриті, уважні до цього, тому що більше, ніж будь-хто інший, цього хоче український народ. Але з боку Росії має бути готовність брати участь, добросовісно вести переговори, ґрунтуючись на основних принципах, які було поставлено під сумнів унаслідок її агресії: територіальна цілісність, суверенітет, незалежність", - наголосив він на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у Давосі в середу.

Блінкен зазначив, що Путін готовий і далі втягувати "своїх молодих людей у м'ясорубку, яку він сам і зробив, щоб спробувати просунути свої інтереси".

"Це глибока трагедія для Росії", - сказав Блінкен.

 

Теги: #блінкен

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