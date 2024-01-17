Кулеба: Пріоритет 2024 року - "скинути Росію з неба"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав пріоритетом у 2024 році не дати РФ домінувати в повітряному просторі, для цього Україні потрібні винищувачі F-16.

"І у 2024 році, звісно, пріоритет - скинути Росію з неба, тому що той, хто контролює небо, визначатиме, коли і як закінчиться війна. А для цього потрібно забезпечити Україну літаками, що в процесі, F-16, ракетами великої дальності, безпілотниками. Україна значно наростила виробництво дронів і, звісно ж, радіоелектронної боротьби. Тож якщо все це буде, ми продовжимо перемагати і будемо продовжувати звільняти", - сказав він у рамках панельної дискусії на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у Давосі в середу.

Кулеба нагадав, що 2022 року українським силам вдалося звільнити 50% захоплених окупантами територій, а 2023 року Україна витіснила російський Чорноморський флот зі своїх територіальних вод.

"І це дало нам змогу відновити "зерновий коридор", який не залежить від Росії і може функціонувати самостійно", - зазначив він.

Однак, наголосив міністр, українці б'ються "з потужним ворогом, який не дрімає, тож це потребує часу".