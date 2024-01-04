Німеччина передала Україні систему ППО Skynex у рамках нового пакета військової допомоги

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшов новий зенітний артилерійський комплекс Skynex і боєприпаси до нього, повідомляє пресслужба уряду Німеччини.

Крім того, були передані боєприпаси для систем Patriot і IRIS-T SLM, а також для танків Leopard 2A6.

До пакета допомоги також увійшли 10 БМП Marder, 2 РЛС TRML-4D, 9080 боєприпасів калібру 155 мм, 2 танки для розмінування WISENT, 1 танк-мостоукладач Biber, 3350 бойових касок, 30 систем виявлення дронів, 10 наземних оглядових РЛС GO1, 10 вантажівок Zetros, 3 тягачі 8x8 HX81 і напівпричіп, 34 інших транспортних засоби, 305 штурмових гвинтівок МК 556, 0,75 млн набоїв і 1152 зимових маскувальних сіток.

У майбутньому планується передати також 4 зенітно-ракетні комплекси IRIS-T SLM, ще 1 систему ППО Skynex із боєприпасами до неї, 20 систем виявлення безпілотників, 26 850 бойових шоломів, 41 вантажівку Mercedes, 4 695 штурмових гвинтівок MK 556, 0,45 млн боєприпасів для вогнепальної зброї та 8 000 протитанкових мін.