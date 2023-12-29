Данія направить фрегат у Червоне море для захисту торговельного судноплавства

Данія направить фрегат Esbern Snare Королівських військово-морських сил Данії для підтримки багатонаціональних військово-морських сил, що захищають торговельне судноплавство в південній частині Червоного моря поблизу узбережжя Ємену, повідомляє в п'ятницю Міністерство оборони Данії.

"Ми стурбовані серйозною ситуацією, що складається в Червоному морі, де тривають неспровоковані напади на цивільне судноплавство. Для данського і міжнародного судноплавства, а також для розвитку регіону вирішальне значення має можливість безпечного плавання в цьому районі. Данія вже робить свій внесок у гарантування морської безпеки в цьому районі, і уряд хоче збільшити свій внесок, розмістивши данський фрегат. У новому році ми представимо данському парламенту пропозицію щодо резолюції з цього приводу", - заявив міністр оборони Троелс Лунд Поульсен.

Наразі Данія направляє в CMF трьох штабних офіцерів, зокрема одного штабного офіцера для участі в операції "Prosperity Guardian" (OPG). У січні уряд подає данському парламенту резолюцію з пропозицією надати OPG фрегат, який може бути розгорнутий з кінця січня.

"Атаки в Червоному морі та Аденській затоці і навколо них загрожують морській безпеці, нашій судноплавній галузі та світовій торгівлі. Як велика морська держава, ми несемо відповідальність за зміцнення морської безпеки. Зараз ми робимо те ж саме, постачаючи фрегати в коаліцію, очолювану Америкою. Це не може залишитися поза увагою, коли хусити, у і без того підвищеній ситуації з безпекою, нападають на міжнародне судноплавство", - заявив міністр закордонних справ Ларс Лекке Расмуссен.

Найімовірніше, йдеться про фрегат F342 Esbern Snare класу Абсалон 22 дивізіону 2 ескадри Королівських військово-морських сил Данії.