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19:07 27.12.2023

Міністерство оборони сертифікувало перший жилет для жінок-військових

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Міністерство оборони України сертифікувало перший жилет для жінок-військових й очікує від Генерального штабу даних про потребу в придбанні цих виробів, повідомляє відомство.

"Вигнута бронеплита, звужені плечі, розширений низ – такі конструктивні особливості має перший сертифікований в Україні бронежилет для жінок-військових... Бронежилет - українського виробництва. Його розробила компанія "Українська броня", - йдеться в повідомленні Міноборони на офіційному сайті в середу.

Як повідомляється, зразок затвердили після двох етапів випробувань. Після першого етапу польових випробувань бронежилет доопрацювали з урахуванням будови жіночого тіла. "Жіночий" варіант для зручності передбачає вигнуту назовні бронеплиту. За іншими параметрами бронежилет, вага якого становить від 10,5 кілограмів залежно від розміру і комплектації, не відрізняється від затвердженого раніше загальновійськового бронежилета.

Як інформує Міноборони, "після сертифікації жилет став доступним для централізованої закупівлі. Міністерство оборони очікує від Генерального штабу потребу щодо придбання цих виробів. Після цього Міноборони сформує обсяги та переліки для закупівлі. Закупівлею "жіночих" бронежилетів займатиметься "Державний оператор тилу".

 

 

 

Теги: #бронежилет #жіночий

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