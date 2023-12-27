Події

11:12 27.12.2023

Колишнього главу уряду Пакистану Шаріфа буде знову висунуто в прем'єр-міністри

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Партія Пакистанська мусульманська ліга знову висуне на пост прем'єр-міністра свого засновника і колишнього прем'єра країни Наваза Шаріфа. Як повідомляє Associated Press, про це заявив високопоставлений представник партії Рана Санаулла Хан.

Наваз Шаріфа чотири рази обирали на посаду прем'єра Пакистану - він перебував на посаді з 1990 до 1993 року, потім із 1997 до 1999 року і з 2013 року до 2017 року.

У 2017 році Верховний суд країни усунув від влади Шаріфа після того, як його визнали винним у низці фінансових махінацій, розкритих після публікації так званого "панамського досьє". Його засудили до десяти років в'язниці і штрафу в розмірі $10,6 млн. Після цього він виїхав до Лондона, щоб уникнути покарання.

У жовтні 2023 року Шаріф повернувся в Пакистан, після чого його вирок скасувала апеляційна інстанція. Це дало йому право балотуватися в парламент, який обере нового прем'єр-міністра після голосування 8 лютого

Теги: #пакистан

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