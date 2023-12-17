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20:28 17.12.2023

Україна ініціює процес оцінки законодавства України на відповідність стандартам ЄС

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Україна ініціює процес оцінки законодавства України на відповідність стандартам ЄС

Україна найближчими днями офіційно ініціює процес оцінки українського законодавства на відповідність законодавству Євросоюзу, сказав у відеозверненні в неділю президент України Володимир Зеленський.

"Готуємося до роботи щодо переговорної рамки для України. Очікуємо її навесні. Процес переговорів буде непростим, але головне, що історично визначили, що Україна завжди буде частиною нашого спільного Європейського Дому", - сказав він.

Зеленський подякував "усім, хто допомагає наближати необхідні європейські рішення. Усім, хто долучився, і політикам, і громадським лідерам, і народам різних країн, які однаково вірять у нас, в Україну і в Європу".

 

Теги: #ес #законодательство

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