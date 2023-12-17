Події

08:13 17.12.2023

Унаслідок падіння збитого БПЛА в Одеському районі виникла пожежа, є загиблий

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Унаслідок падіння збитого БПЛА в Одеському районі виникла пожежа, є загиблий

Уночі внаслідок падіння збитого БПЛА в Одеському районі сталося загоряння приватних будинків і складського приміщення, в одному з будинків виявлено загиблого, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер у неділю вранці.

"Вночі російські терористи втретє за цей тиждень атакували Одеську область ударними безпілотниками... Сили протиповітряної оборони на Одещині збили 9 БПЛА типу "Shahed-136", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Однак, за словами Кіпера, один зі збитих безпілотників упав у житловий квартал в Одеському районі і вибухнув.

"Відбулося руйнування з подальшим загорянням житлових приватних будинків і складського приміщення приватного спортивного закладу. Рятувальники оперативно загасили пожежу. В одному з будинків було виявлено загиблу людину. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким", - наголосив очільник Одеської області.

Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян.

Теги: #атака #одеська_область #бпла

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