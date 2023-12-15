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13:43 15.12.2023

Кулеба: Дунайська комісія вирішила припинити членство РФ

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Кулеба: Дунайська комісія вирішила припинити членство РФ

Міжнародна міжурядова організація "Дунайська комісія" в четвер ухвалила рішення про несумісність членства РФ, країна-агресор має вийти зі складу комісії до 29 лютого 2024 року, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Учора на своїй ювілейній 100-й сесії під головуванням України Дунайська комісія ухвалила рішення щодо несумісності членства Росії з її ракетними ударами й ударами безпілотників по Нижньому Дунаю", - написав Кулеба в соцмережі Х (Twitter) у п'ятницю.

"Росія має вийти зі складу комісії до 29 лютого 2024 року, інакше члени комісії більше не визнаватимуть своїх зобов'язань перед Росією відповідно до основоположної Белградської конвенції", - наголосив міністр.

Глава МЗС переконаний, що це рішення комісії - адекватна відповідь на порушення принципів вільного і безпечного судноплавства на р. Дунай. Крім цього, воно ґрунтується на ухваленому 17 березня 2022 р. рішенні Дунайської комісії відхилити повноваження РФ, а також заборонити росіянам брати участь у всіх зустрічах і звільнити їх із секретаріату.

"Я вдячний членам Дунайської комісії за цей сміливий і принциповий крок, зроблений учора", - підсумував Кулеба.

Джерело:

https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1735597404773093598

Теги: #кулеба #дунайська_комісія

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