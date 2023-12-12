У Києві лікаря-стоматолога засуджено до 10 років ув'язнення за замах на вбивство двох осіб

У Києві суд визнав винним лікаря-стоматолога, якого обвинувачували в замахах на вбивство, розбійному нападі, крадіжці, шахрайстві в особливо великих розмірах, незаконному зберіганні психотропних речовин і погрозі насильством щодо працівника правоохоронного органу, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"Прокурор довів у суді, що з травня 2019 року до вересня 2020 року 35-річний обвинувачений, займаючись стоматологічною практикою, вводив пацієнтів в оману, повідомляючи їм хибну інформацію щодо необхідного обсягу медичного лікування. У такий спосіб зловмисник заволодів близько 400 тис. грн своїх пацієнтів. У березні 2020 року лікар-стоматолог під приводом необхідності здійснення медичних процедур проник до житла 70-річної пацієнтки та викрав банківську картку, з якої в подальшому зняв 78 тис. грн. У подальшому, будучи викритим цією ж потерпілою в шахрайстві, обвинувачений намагався заподіяти їй смерть від ураження струмом. Для цього він приніс електричні дроти до будинку, де вона проживала, та під'єднав їх до щитка біля її квартири", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Улітку того самого року обвинувачений, супроводжуючи додому іншу пацієнтку, застосував до неї сильнодійні речовини. У подальшому, користуючись її безпорадним станом, чоловік заволодів грошовими коштами та матеріальними цінностями останньої на загальну суму 63 тис. грн.

Крім того, того самого року обвинувачений на ґрунті тривалих неприязних відносин учинив замах на вбивство колишньої тещі. Він навмисно пошкодив гальмівний шланг і систему газобалонного обладнання в її автомобілі, що могло призвести до ДТП або вибуху транспортного засобу. Бажаний для зловмисника результат не настав, оскільки потерпіла під час руху встигла здійснити екстрену зупинку автомобіля за допомогою ручного гальма.

Під час судового засідання з обрання запобіжного заходу чоловік погрожував життю прокурора, у зв'язку з чим йому додатково інкримінують ч. 1 ст. 345 КК України.

За сукупністю доказів сторони обвинувачення вироком суду присяжних Голосіївського районного суду м. Києва обвинуваченого визнано винним у пред'явленому обвинуваченні. За сукупністю злочинів йому призначено остаточне покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.