В ОДЕСІ ВИБУХИ, ПОПЕРЕДНЬО РОБОТА ППО - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
В ОДЕСІ ВИБУХИ, ПОПЕРЕДНЬО РОБОТА ППО - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
В ОДЕСІ ВИБУХИ, ПОПЕРЕДНЬО РОБОТА ППО - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Зеленський у США провів зустріч із главою Пентагону та головою Об'єднаного комітету начальників штабів
Умєров подякував Великій Британії та Норвегії за лідерство у створенні Коаліції морських сил та засобів на підтримку України
Єврокомісія у вівторок представить проєкт рішення про використання доходів від заморожених російських активів для потреб України
Зеленський у США провів зустріч із главою Пентагону та головою Об'єднаного комітету начальників штабів
Єврокомісія схвалює розблокування одного пропускного пункту на українсько-польському кордоні та закликає розблокувати решту
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