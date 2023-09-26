26 вересня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 580 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 580 RUSSIAN AGRESSION

26 вересня у світі - День зустрічі зі старими друзями, Європейський день мов, Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї, Всесвітній день контрацепції, Всесвітній день здоров'я довкілля.

Православна церква - День преставлення апостола і євангеліста Івана Богослова.

Європейський день мов

Із 2001 року, 26 вересня відзначається Європейський день мов з метою підтримки мовного розмаїття, двомовності кожного європейця, розвитку викладання різних мов у світі та їх вивчення. Він був проголошений Радою Європи за підтримки Європейського союзу (ЄС) під час Європейського року мов (2001).

Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї

Повна ліквідація ядерної зброї в усіх країнах світу є однією з головних і найстаріших цілей у діяльності ООН. Вона стала предметом першої резолюції Генасамблеї 1946 року, в якій вперше була озвучена і юридично закріплена.

У наступні роки цю тему неодноразово включали до порядку денного і планів засідань (1959, 1975 років), а також визначили як одне з пріоритетних завдань першої спеціальної сесії Генеральної Асамблеї із роззброєння 1978 року, яка приділила особливу увагу проблемі ядерного роззброєння. До того ж цю мету схвалив і підтримав кожен із генеральних секретарів ООН.

Всесвітній день контрацепції

Всесвітній День контрацепції - довгострокова кампанія, спрямована на всіх жінок і чоловіків репродуктивного віку. Її мета - зниження високого рівня незапланованих вагітностей (отже - і абортів), а головний девіз: "Контрацепція: це ваше життя, це ваша відповідальність".

Нині існує велика потреба в розширенні знань з питань контрацепції серед молодих людей віком 15-25 років. Важливо надати їм необхідну інформацію саме в цей віковий період, оскільки їхня сексуальна та репродуктивна поведінка може накласти відбиток на все подальше життя. А також необхідно привертати більшу увагу влади та громадськості до проблем, що виникають унаслідок недостатнього статевого виховання молоді та нехтування засобами контрацепції.

Ще цього дня:

1913 - У Києві розпочався суд у справі Бейліса;

1919 - Війська Нестора Махна прорвали фронт Добровольчої армії та здійснили зухвалий рейд у напрямку Бердянська і Таганрога;

1951 - Бундестаг проголосував за виплату післявоєнних репарацій євреям;

1960 - Кеннеді та Ніксон провели між собою перші в історії виборів президентів США телевізійні дебати;

1962 - Проголошено Єменську Арабську Республіку;

1991 - Встановлено консульські відносини між Україною та Австрією;

1995 - Україну прийнято до Ради Європи;

2001 - День народження польської Вікіпедії;

2012 - Убивство в ТРЦ "Караван". Підозрюваний Ярослав Мазурок убив трьох охоронців і поранив одного співробітника торгового центру;

2017 - Пожежа на складі боєприпасів у Калинівці. У зону ураження вибухонебезпечних речовин і предметів, які були на цих військових складах, потрапили населені пункти в радіусі 5 км;

2021 - У боксерському протистоянні між українцем Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа перемогу здобув Усик. Він став чемпіоном за версіями WBA, WBO, IBF та IBO і повернув усі чемпіонські пояси в Україну;

Церковне свято

Святий апостол і євангеліст Іван Богослов був сином Зевідея і Соломії - дочки святого Йосипа Обручника. Одночасно зі своїм старшим братом Яковом його покликав Ісус Христос до числа Своїх учнів на Генісаретському озері. Залишивши свого батька, обидва брати пішли за Христом.

Апостол Іван був особливо улюблений Спасителем за жертовну любов і незайману чистоту. Після свого покликання апостол не розлучався з Господом і був одним із трьох учнів, яких Він особливо наблизив до Себе. Святий Іван Богослов був присутній при воскресінні Господом доньки Яіра і був свідком Преображення Господнього на Фаворі. Під час Таємної Вечері він лежав поруч із Господом і за знаком апостола Петра, притулившись до грудей Спасителя, запитав про ім'я зрадника.

Апостол Іван слідував за Господом, коли Його, зв'язаного, вели з Гетсиманського саду на суд беззаконних первосвящеників Анни та Каяфи, він же перебував на подвір'ї архієрейському під час допитів свого Божественного Вчителя та невідступно слідував за Ним Хресною дорогою.

Біля підніжжя Хреста він плакав разом із Божою Матір'ю і почув звернені до Неї з висоти Хреста слова розп'ятого Господа: "Жінко, це син Твій" і до нього: "Се Мати твоя". Відтоді апостол Іван дбав про Пресвяту Діву Марію і служив Їй до Її Успіння, нікуди не відлучаючись з Єрусалима.

Після Успіння Божої Матері апостол Іван, за жеребом, що випав йому, попрямував до Ефеса та інших Малоазійських міст для проповіді Євангелія, взявши з собою свого учня Прохора. Вони вирушили в дорогу на кораблі, який потонув під час сильної бурі. Усіх мандрівників викинуло на сушу, лише апостол Іван залишився у морській безодні. Прохор гірко ридав, втративши свого духовного батька і наставника, і пішов в Ефес один.

На чотирнадцятий день шляху він стояв на березі моря і побачив, що хвиля викинула на берег людину. Підійшовши до неї, він упізнав апостола Івана, якого Господь зберігав живим чотирнадцять днів у морській глибині. Учитель і учень вирушили в Ефес, де апостол невпинно проповідував язичникам про Христа. Його проповідь супроводжувалася численними і великими чудесами, тож кількість тих, хто увірував, збільшувалася з кожним днем.

Іменини: Олександр, Опанас, Володимир, Вольдемар, Дмитро, Іван, Іван, Микола, Тихон, Ян.