Президент України Володимир Зеленський розпочав візит до Канади.

"Переговори з прем’єр-міністром Трюдо: оборонна співпраця, реалізація Формули миру. Підписання важливих двосторонніх документів, які посилять наші економічні зв’язки. Зустріч із генерал-губернатором Канади, виступ у парламенті, спілкування з парламентаріями, із канадською громадськістю: представниками бізнесу, лідерами думок, українською громадою. Впевнений, буде змістовно. Вдячні Канаді за принципову лідерську підтримку", - написав він у п'ятницю в телеграм-каналі.