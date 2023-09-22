Події

15:16 22.09.2023

Зеленський розпочав візит до Канади

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Президент України Володимир Зеленський розпочав візит до Канади.

"Переговори з прем’єр-міністром Трюдо: оборонна співпраця, реалізація Формули миру. Підписання важливих двосторонніх документів, які посилять наші економічні зв’язки. Зустріч із генерал-губернатором Канади, виступ у парламенті, спілкування з парламентаріями, із канадською громадськістю: представниками бізнесу, лідерами думок, українською громадою. Впевнений, буде змістовно. Вдячні Канаді за принципову лідерську підтримку", - написав він у п'ятницю в телеграм-каналі.

 

Теги: #канада #зеленський

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