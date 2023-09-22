Події

14:39 22.09.2023

Унаслідок ворожої ракетної атаки в Кураховому поранені 15 місцевих жителів і поліцейський - МВС

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Унаслідок ворожої ракетної атаки в четвер увечері в Кураховому Донецької області дістали поранень 15 цивільних осіб і поліцейський, інформують у Міністерстві внутрішніх справ України.

"Учора, 21 вересня, о 22:20 війська РФ завдали двох ракетних ударів з ОТРК "Іскандер" по житловому кварталу в центрі міста. Внаслідок атаки поранені 15 цивільних віком від 43 до 77 років. Серед них - шість жінок і дев'ять чоловіків. Також зазнав травм співробітник відділу поліції Курахового", - повідомляється в телеграм-каналі міністерства у п'ятницю.

За інформацією МВС, прямим влучанням зруйновано двоповерховий будинок. "Загалом пошкоджено 23 багатоквартирні будинки, школу, два магазини, трансформатор, гаражі, вісім автомобілів", - зазначається в повідомленні.

На місці працюють усі профільні служби.

Раніше повідомлялося про 13 постраждалих унаслідок обстрілу.

 

Теги: #курахово

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