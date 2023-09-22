Події

07:10 22.09.2023

Трюдо анонсував програму візиту Зеленського до Канади

1 хв читати
Трюдо анонсував програму візиту Зеленського до Канади

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо сьогодні оголосив, що президент України Володимир Зеленський відвідає Канаду з 21 до 22 вересня, в Оттаві прем'єр-міністр проведе зустріч із президентом Зеленським, вони візьмуть участь у церемонії підписання, присвяченій подальшому зміцненню економічних зв'язків між двома країнами, повідомляє сайт прем'єр-міністра Канади в четвер.

Два лідери продовжують тісно співпрацювати, задля зміцнення зв'язків між нашими країнами та допомоги народу України в продовженні захисту від жорстокого і невиправданого вторгнення Росії. Канада продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Перебуваючи в Оттаві, президент Зеленський виступить зі зверненням до парламенту. Потім лідери вирушать до Торонто, де зустрінуться з лідерами канадського бізнесу, щоб посилити інвестиції приватного сектору в майбутнє України. Потім Прем'єр-міністр і Президент відвідають захід за участю канадців, зокрема українсько-канадської громади.

"Канада разом зі своїми союзниками та партнерами продовжуватиме стояти пліч-о-пліч із народом України стільки, скільки буде потрібно. У тісній координації ми чинитимемо більший економічний тиск на режим Путіна доти, доки він не поважатиме територіальну цілісність і суверенітет України, зокрема в стратегічно важливих для Росії секторах, таких як нафта і газ. Канада завжди буде підтримувати Україну та українців, оскільки вони продовжують захищати свої свободи, незалежність і демократію", - йдеться в заяві.

 

 

Теги: #канада #візит #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:32 22.09.2023
Дуда розповів, чому не відбулася зустріч із Зеленським

Дуда розповів, чому не відбулася зустріч із Зеленським

06:59 22.09.2023
Головне зі звернення президента Зеленського після візиту в США

Головне зі звернення президента Зеленського після візиту в США

03:51 22.09.2023
Заява Зеленського за результатами зустрічі з Байденом

Заява Зеленського за результатами зустрічі з Байденом

03:31 22.09.2023
Америка врятувала мільйони українських життів – Зеленський

Америка врятувала мільйони українських життів – Зеленський

00:32 22.09.2023
Байден – Зеленському: США, як і раніше, віддані наданню підтримки Києву щодо захисту від російського вторгнення

Байден – Зеленському: США, як і раніше, віддані наданню підтримки Києву щодо захисту від російського вторгнення

23:26 21.09.2023
У Вашингтоні підписано меморандуми про співпрацю між ВПК України та США

У Вашингтоні підписано меморандуми про співпрацю між ВПК України та США

22:49 21.09.2023
Зеленський прибув до Білого Дому для зустрічі з Байденом

Зеленський прибув до Білого Дому для зустрічі з Байденом

21:49 21.09.2023
Зеленський із дружиною у США вшанували пам'ять жертв терористичного акту 11 вересня 2001 року

Зеленський із дружиною у США вшанували пам'ять жертв терористичного акту 11 вересня 2001 року

16:04 21.09.2023
Зеленському в Нью-Йорку вручили премію Atlantic Council Global Citizen Awards за внесок у покращення світу

Зеленському в Нью-Йорку вручили премію Atlantic Council Global Citizen Awards за внесок у покращення світу

14:03 21.09.2023
Серед топових питань у Вашингтоні - ППО для України, заявив Зеленський

Серед топових питань у Вашингтоні - ППО для України, заявив Зеленський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Головне зі звернення президента Зеленського після візиту в США

Заява Зеленського за результатами зустрічі з Байденом

Байден оголосив про доставку в Україну танків «Абрамс» наступного тижня та батарей ППО "Hawk"

Україна та США погодилися працювати над стратегічними рішеннями щодо попередження нових агресій проти України - Зеленський

США нададуть Україні нову допомогу у сфері безпеки на 325 млн. доларів – Блінкен

ОСТАННЄ

Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення за добу не зафіксовано

У результаті обстрілів населених пунктів Херсонщини загинуло семеро людей, 12 дістали поранення

Українські військові за добу ліквідували 480 окупантів і 40 артсистем противника

За ніч противник чотири рази обстріляв Нікопольщину

ЗС України відбили атаки окупантів на п'яти напрямках, за добу відбулося понад 26 бойових зіткнень

Окупанти завдали 59 ракетних і 62 авіаудари по Україні за добу

ЗС Украни завдали ударів по 12 місцях скупчення окупантів і 2 по станціях РЕБ противника

Дуда про проблему українського зерна: Треба знайти золоту середину

22 вересня: Яке сьогодні свято

РФ обстріляла Курахове на Донеччині, є поранені - начальник МВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА