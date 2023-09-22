Трюдо анонсував програму візиту Зеленського до Канади

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо сьогодні оголосив, що президент України Володимир Зеленський відвідає Канаду з 21 до 22 вересня, в Оттаві прем'єр-міністр проведе зустріч із президентом Зеленським, вони візьмуть участь у церемонії підписання, присвяченій подальшому зміцненню економічних зв'язків між двома країнами, повідомляє сайт прем'єр-міністра Канади в четвер.

Два лідери продовжують тісно співпрацювати, задля зміцнення зв'язків між нашими країнами та допомоги народу України в продовженні захисту від жорстокого і невиправданого вторгнення Росії. Канада продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Перебуваючи в Оттаві, президент Зеленський виступить зі зверненням до парламенту. Потім лідери вирушать до Торонто, де зустрінуться з лідерами канадського бізнесу, щоб посилити інвестиції приватного сектору в майбутнє України. Потім Прем'єр-міністр і Президент відвідають захід за участю канадців, зокрема українсько-канадської громади.

"Канада разом зі своїми союзниками та партнерами продовжуватиме стояти пліч-о-пліч із народом України стільки, скільки буде потрібно. У тісній координації ми чинитимемо більший економічний тиск на режим Путіна доти, доки він не поважатиме територіальну цілісність і суверенітет України, зокрема в стратегічно важливих для Росії секторах, таких як нафта і газ. Канада завжди буде підтримувати Україну та українців, оскільки вони продовжують захищати свої свободи, незалежність і демократію", - йдеться в заяві.