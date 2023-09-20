20 вересня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 574 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 574 RUSSIAN AGRESSION

20 вересня відзначають Всесвітній день рису.

В Україні - День HR-менеджера.

Православна церква вшановує пам'ять мучеників і сповідників Михаїла, князя Чернігівського, і боярина його Феодора; великомучеників Євстафія Плакіди, дружини його Феопістії та чад їхніх Агапія і Феопіста.

Всесвітній день рису

Всесвітній день рису відзначають із 2004 року, коли за ініціативи ООН проходив Міжнародний рік рису. Це свято дійсно має всесвітній характер, оскільки рис є одним із найпопулярніших злаків на всіх континентах планети Земля. У національних кухнях кожної з країн є свої різноманітні рецепти страв з використанням рису.

Рис має давню історію - згідно з археологічними даними, його почали вирощувати понад 7 тисяч років тому в Східній Азії. В імпорті рису відзначилися перси - саме вони довгий час були головними його постачальниками на інші континенти. Так рис потрапив до Африки - близько 2-3 тисяч років тому, а потім до Європи та інших країн світу.

Сьогодні налічується близько 20 видів цієї злакової культури. Серед основних виробників - Китай, Індія, Бангладеш, Індонезія, В'єтнам і Таїланд, які постачають понад 75% світового врожаю рису в інші країни.

Ще цього дня:

1919 - Нестор Махно та уряд УНР уклали угоду про спільну боротьбу проти Денікіна;

1920 - У Збараж і Вишневець вступили частини 6-ї польської армії. У Лянцкорун, Скалат і Сатанів вступили частини Дієвої Армії УНР;

1946 - Відкрився перший Каннський кінофестиваль;

1954 - ЕОМ виконала першу програму на першій мові програмування високого рівня Фортран;

1970 - Станція "Луна-16" здійснила перше буріння ґрунту на Місяці;

1977 - До ООН вступив В'єтнам;

1991 - Створено Службу національної безпеки України (нині - СБУ);

1992 - На референдумі більшість громадян Франції висловилася за вступ країни до Європейського Союзу;

2003 - На референдумі в Латвії громадяни проголосували за входження країни до ЄС;

2008 - Відкриття першого в Україні IMAX кінотеатру.

Іменини: Олександр, Андрій, Василь, Григорій, Євген, Іван, Лев, Лука, Макар, Михайло, Микола, Пахомій, Петро, Сава, Стефан.