20 вересня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 209 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 209 RUSSIAN AGRESSION

20 вересня відзначають Міжнародну ніч кажанів, День спонтанних чаювань, День IT- професіоналів, Всесвітній день рису та День паельї. У Німеччині – День захисту дітей.

В Україні цього дня, 1991 року, Верховна Рада ухвалила постанову "Про створення Служби національної безпеки". Цією ж постановою було ліквідовано Комітет державної безпеки УРСР.

Православна церква вшановує пам'ять святого Луки. Ще сьогодні передсвято Різдва Пресвятої Богородиці.

Католики вшановують пам'ять святого Євстафія.

Міжнародна ніч кажанів

У 1997 році під егідою організації EuroBat (bat англ. кажан) безліч європейських країн відзначають Міжнародну ніч кажанів. Існує думка, що після Дня осіннього рівнодення (21 вересня) кажани збираються відлітати на зимівлю, а тому вони дуже вразливі та потребують посиленого захисту.

День IT

20 вересня 1954 року ЕОМ виконала першу програму першою мовою програмування високого рівня Фортран.

День паельї

Дата святкування обрана невипадково: саме в цей час в Іспанії закінчується збирання врожаю рису – головного інгредієнта цієї страви.

Існує безліч рецептів приготування паельї. Самі іспанці стверджують, що їх понад триста. Класична паелья, крім рису, містить 6-7 видів риби і морепродуктів, курку, біле вино, зелень і спеції. У деяких регіонах Іспанії готують паелью з квасолі.

Справжню паелью ніде не готують на вечерю, ви зможете замовити її лише на обід і мінімум на дві персони. Традиційно її подають просто в сковороді, якщо це не комплексний обід, коли страву вже розклали по тарілках. Якщо паелья з морепродуктами, то креветки, черепашки та інші морепродукти обов'язково мають бути нечищеними.

Ще цього дня:

1919 - Нестор Махно та уряд УНР уклали угоду про спільну боротьбу проти Денікіна;

1926 - Глава американської мафії Аль Капоне дивом уникнув смерті під час розстрілу його офісу в Цицеро (штат Іллінойс);

1946 – Відкрився перший Канський кінофестиваль;

1970 - Станція "Місяць-16" здійснила перше буріння ґрунту на Місяці;

1992 - На референдумі більшість громадян Франції висловилися за вступ країни до Європейського Союзу;

2000 - Влада Республіки Китай заарештувала 25-річного Чен Інь-Хао, розробника комп'ютерного вірусу CIH ("ЧИХ"), названого за ініціалами автора (відомий також як "Чорнобиль", оскільки одна з його версій активується 26 квітня, в річницю аварії);

2003 - На референдумі в Латвії громадяни проголосували за вступ країни в ЄС.

2008 – Відкриття першого в Україні кінотеатру IMAX;

Іменини: Олександр, Андрій, Василь, Григорій, Євген, Іван, Лев, Михайло, Микола, Петро, Стефан.