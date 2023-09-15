Російські окупанти впустили авіабомбу на Нову Каховку

Зранку 15 вересня окупанти, намагаючись завдати керованими авіабомбами чергового удару по Бериславському району, впустили одну з КАБ на Нову Каховку, повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк на брифінгу в Медіацентрі "Україна".

Вона уточнила, що в житловому районі пошкоджено кілька багатоквартирних будинків, за попередньою інформацією, є жертви серед місцевого населення.

"Своєю чергою окупанти намагаються розганяти тему, що це була діяльність Сил оборони України. Але насправді все зафіксовано, всі факти відомі. І пам’ятаємо, що окупанти не вперше так виронюють свої бомби, навіть на своїй території – пам’ятаємо Бєлгород, де в середмісті просто "розвантажився" ось такий літак-винищувач", - наголосила Гуменюк.

Водночас вона зазначила, що ситуація на півдні України залишається досить напруженою.