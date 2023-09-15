Події

14:29 15.09.2023

Російські окупанти впустили авіабомбу на Нову Каховку

1 хв читати

Зранку 15 вересня окупанти, намагаючись завдати керованими авіабомбами чергового удару по Бериславському району, впустили одну з КАБ на Нову Каховку, повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк на брифінгу в Медіацентрі "Україна".

Вона уточнила, що в житловому районі пошкоджено кілька багатоквартирних будинків, за попередньою інформацією, є жертви серед місцевого населення.

"Своєю чергою окупанти намагаються розганяти тему, що це була діяльність Сил оборони України. Але насправді все зафіксовано, всі факти відомі. І пам’ятаємо, що окупанти не вперше так виронюють свої бомби, навіть на своїй території – пам’ятаємо Бєлгород, де в середмісті просто "розвантажився" ось такий літак-винищувач", - наголосила Гуменюк.

Водночас вона зазначила, що ситуація на півдні України залишається досить напруженою.

 

Теги: #авіабомба #нова_каховка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:15 09.08.2023
ЗСУ уразили пункт управління армії РФ у Новій Каховці - Стратком

ЗСУ уразили пункт управління армії РФ у Новій Каховці - Стратком

23:00 05.08.2023
РФ завдала удару керованою авіабомбою по центру переливання крові в Харківській області, є жертви та поранені

РФ завдала удару керованою авіабомбою по центру переливання крові в Харківській області, є жертви та поранені

22:59 05.08.2023
РФ завдала удару керованої авіабомбою по центру переливання крові в Харківській області, є жертви та поранені

РФ завдала удару керованої авіабомбою по центру переливання крові в Харківській області, є жертви та поранені

14:34 13.07.2023
Окупанти вранці скинули фугасну авіабомбу на Зміїний - ОК "Південь"

Окупанти вранці скинули фугасну авіабомбу на Зміїний - ОК "Південь"

18:48 23.03.2023
Генштаб ЗСУ: Всі підрозділи окупантів, які були розміщені в Новій Каховці, залишили місто

Генштаб ЗСУ: Всі підрозділи окупантів, які були розміщені в Новій Каховці, залишили місто

17:23 14.03.2023
У Новій Каховці підірвали колаборанта, він поранений

У Новій Каховці підірвали колаборанта, він поранений

14:06 28.08.2022
У тимчасово окупованій Новій Каховці горить завод "Сокіл", де було облаштовано штаб російських окупантів

У тимчасово окупованій Новій Каховці горить завод "Сокіл", де було облаштовано штаб російських окупантів

07:27 14.07.2022
У Новій Каховці детонують склади з боєприпасами окупантів

У Новій Каховці детонують склади з боєприпасами окупантів

22:05 07.05.2022
У смт Білогорівка ворог скинув авіабомбу на школу, де перебувало близько 90 осіб

У смт Білогорівка ворог скинув авіабомбу на школу, де перебувало близько 90 осіб

17:02 20.04.2022
В Ірпені знешкоджено авіабомбу, жертв та руйнувань немає - мер

В Ірпені знешкоджено авіабомбу, жертв та руйнувань немає - мер

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Нардепу Шуфричу повідомлено про підозру в держзраді - СБУ

Передано до суду справу Януковича й Азарова щодо "Харківських угод" - ДБР

В Україні майже 11 млн осіб мають проблеми з доступом до води та гігієнічних послуг - ООН

Українська ППО знищила 17 російських дронів-камікадзе - ПС ЗСУ

СБУ прийшла з обшуками до нардепа Шуфрича, його підозрюють у державній зраді - джерело

ОСТАННЄ

Нардепу Шуфричу повідомлено про підозру в держзраді - СБУ

Позицію ЄС щодо України прийнято всіма 27-ма країнами, без винятків - Стано про заяву Сіярто

Зеленський зустрівся з прокурором МКС Карімом Ханом

Кабмін затвердив нові правила проведення іспитів на отримання водійських прав деяких категорій

СБУ викрила проросійського блогера Подоляку на наведеннях ворожих ракет на Миколаїв

G7 до кінця року запровадить заборону на імпорт алмазів із РФ - ЗМІ

Фінляндія з 16 вересня вводить заборону на в'їзд автомобілів із російськими номерами - МЗС

У Хмельницькому районі після атаки дронів пошкоджені 12 приватних будинків і школа

Передано до суду справу Януковича й Азарова щодо "Харківських угод" - ДБР

В ООН очікують погіршення гуманітарної ситуації в Україні, розраховують надати допомогу 11 млн українців до кінця року

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА