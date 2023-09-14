Події

16:58 14.09.2023

Третя окрема штурмова бригада назвала заяву про взяття Андріївки хибною й передчасною

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Заява про звільнення селища Андріївка на Донеччині хибна й передчасна, тривають важкі бої, заявили в Третій окремій штурмовій бригаді.

"Офіційно! Заява про взяття Андріївки є хибною та передчасною. Наразі тривають серйозні й важкі бої в районах Кліщіївки та Андріївки. Подібні заяви є шкідливими, несуть загрозу для життя особового складу та шкодять виконанню бойових завдань", - йдеться в заяві бригади в телеграм-каналі.

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські воїни звільнили село Андріївка на бахмутському напрямку (Донецька область) і закріплюються на зайнятих позиціях.

 

Теги: #спростування #бригада

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