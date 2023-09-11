Стефанчук розраховує, що Кабмін вчасно внесе до ВР проєкт держбюджету-2024

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук розраховує, що Кабінет Міністрів України вчасно внесе до парламенту проєкт державного бюджету на 2024 рік.

"До 15 вересня проєкт держбюджету має бути внесений до Верховної Ради. Дуже сподіваюся, що це буде зроблено вчасно. Після того як документ буде внесено, він буде розглянутий у ВР за повною процедурою. Розраховую на максимальний конструктив із боку народних депутатів, щоб ми ухвалили бюджет країни своєчасно. Сподіваюся, не буде спекуляцій, через які розгляд бюджету зможе затягуватися", - сказав спікер у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок увечері.

Він наголосив, що кожен народний депутат має усвідомлювати рівень відповідальності під час ухвалення держбюджету-2024, оскільки "від вчасно ухваленого кошторису країни, від реалістичних показників, від правильності тих норм, які гарантуватимуть нам надходження до бюджету, та від видатків залежатиме майбутнє нашої країни".

"Тому дуже сподіваюся, що бюджет буде збалансований у цій частині, без популістських питань, без спроб вилізти з якимись своїми незрозумілими ініціативами. Це має бути зрозумілий і придатний для виконання бюджет, який зможе забезпечити перемогу нашій країні", - зазначив Стефанчук.

Голова ВР нагадав, що держбюджет-2024 знову стане головним фінансовими документом країни, яка перебуває у воєнному стані.

"Усе зароблене ми витрачатимемо на війну, і тому фактично не передбачатиметься будь-якого бюджету розвитку. Оскільки наше завдання №1 - перемогти в цій війні, то і формат держбюджету буде саме таким: бюджет країни воєнного часу", - пояснив він.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабінет Міністрів схвалить проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2024 рік" до 15 вересня.

Згідно з Регламентом Верховної Ради, уряд щорічно вносить до парламенту проєкт закону про держбюджет на наступний рік не пізніше 15 вересня поточного року. У першому читанні ВР має розглянути головний фінансовий документ країни не пізніше 20 жовтня, а остаточно - не пізніше 1 грудня.