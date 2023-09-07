Ворожий БПЛА, що влучив у житловий квартал Сум, пошкодив приватний будинок, два магазини і 20 квартир у багатоповерхівці

Унаслідок влучання російського безпілотника в житловий квартал Сум пошкоджено один приватний будинок, два магазини і 20 квартир у багатоповерховому житловому будинку, повідомила обласна військова адміністрація.

"Сьогодні вночі відбулось влучання ворожого БПЛА типу Shahed-136 по житловому кварталу міста Суми. Пошкоджено один приватний будинок, два магазини та 20 квартир у багатоповерхівці", - йдеться в повідомленні Сумської ОВА в четвер.

"На щастя, без жертв", - підкреслюється в повідомленні.

"Ще один БПЛА вдалося знищити завдяки нашій ППО", - зазначають у Сумській ОВА.