На півдні Одеської області працює ППО - Братчук



У ніч на 6 серпня ворожі безпілотники атакували Одеську область, по ворожих цілях працювали сили протиповітряної оборони, повідомив голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук.

"Бойова робота Сил оборони, зокрема ППО, на півдні Одеської області триває. Подробиці наслідків ворожої атаки - у відповідний час", - уточнив він у своєму Тегерам-каналі.

"Ізмаїльський район, будь ласка, перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги! Це дуже важливо", - попередив голова військової обладміністрації Олег Кіпер у своєму Телеграм-каналі.

Також місцеві пабліки повідомили про атаку з повітря на Рені.



