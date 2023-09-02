2 вересня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 556 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 556 RUSSIAN AGRESSION

2 вересня відзначають закінчення Другої світової війни.

В Україні - День нотаріату.

Православна церква вшановує пам'ять мученика Маманта Кесарійського.

Ще цього дня:

1918 - Розпочався офіційний візит Гетьмана Української Держави Павла Скоропадського до Німеччини;

1941 - Похорон у Житомирі Миколи Сциборського та Омеляна Сеника;

1944 - Фінляндія розірвала дипломатичні відносини з Третім Рейхом і зажадала до 15 вересня вивести зі своєї території всі німецькі війська;

1945 - У гавані Токіо на борту лінкора "Міссурі" було підписано Акт Капітуляції Японської імперії у Другій світовій війні (свої підписи під ним поставили представники США, Республіки Китай, Великої Британії, СРСР, Австралії, Канади, Франції, Нідерландів і Нової Зеландії). Закінчення Другої світової війни.

1945 - В'єтнам проголошує свою незалежність, утворено Демократичну Республіку В'єтнам;

1958 - Уперше вийшло в ефір телебачення Китайської Народної Республіки;

1991 - США визнали відновлення незалежності Латвії, Литви та Естонії;

1993 - В Узбекистані оголосили про переведення до 2000 року узбецької мови з кирилиці на латинський алфавіт;

1996 - Розпочався обмін купоно-карбованців на гривні у співвідношенні 100 000 карбованців = 1 гривня;

2015 - Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про створення Національної поліції України;

2021 - За участі Президента України Володимира Зеленського у Вашингтоні було відкрито "Український дім".

Церковне свято

2 вересня православна церква вшановує пам'ять Маманта Кесарійського.

Мамант — римський християнин грецького походження, святий, мученик. Народився у Кесарії, Кападокія, Римська імперія. Місцем народження була в'язниця, де перебували його батьки-християни, ув'язненні за віру. Після їх вбивства Мамант залишився сиротою. Він був побожним християнським юнаком. Під час жорстокого переслідування християн язичники ув'язнили Маманта і намовляли відступити від Христової віри, але він був непохитним. Тоді його жорстоко мучили, а потім кинули у море. Але Бог послав Мамантові на допомогу янгола, який вивів його на сушу. У горах поблизу Кесарії юнак почав вести життя пустельника. Після довгих років богоугодного життя Мамант знову потрапив до рук гонителів християн і був смертельно поранений.

Іменини: Олександр, Віктор, Володимир, Іван, Максим, Максим, Микола, Тимофій, Федір.