У харківському Будинку архітекторів горів дах, пожежу локалізовано

Трохи більше години знадобилося рятувальникам, щоб локалізувати пожежу, що виникла на літньому майданчику кафе на вул. Дарвіна, 9 у центрі Харкова, розташованого впритул до історичної двоповерхової будівлі Будинку архітекторів.

"Це (Будинок архітекторів - ІФ-У) будівля старої забудови з дерев'яними елементами внутрішніх несучих конструкцій. Тому вогонь за лічені хвилини перекинувся на його дах і горище. На момент прибуття рятувальників майданчик кафе горів на площі 70 кв. м, а також горів дах і горищне перекриття будинку на площі 150 кв. м", - повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Харківській області.

У гасінні вогню брали участь дев'ять пожежно-рятувальних підрозділів на автоцистернах і три пожежних автодрабини. Завдяки оперативним діям бійців ДСНС вдалося не допустити поширення вогню на ще більшу площу та врятувати 500 кв. м площі пам'ятки архітектури та містобудування місцевого значення.

О 12:30 бійці ДСНС взяли пожежу під контроль. Наразі вживаються заходи щодо остаточної її ліквідації. Причина виникнення займання з'ясовується.