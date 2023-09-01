Росіяни 61 раз обстріляли Херсонщину, за добу одна людина загинула і ще одна поранена

Російські окупанти за минулу добу 61 раз обстріляли Херсонську область із різних видів озброєння, внаслідок чого одна людина загинула і ще одна дістала поранення, повідомляє голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін у п'ятницю вранці в телеграмі.

Зокрема, окупанти випустили 290 снарядів із мінометів, артилерії, танків, "Градів", БПЛА та авіації. При цьому по місту Херсон припало 14 снарядів.

Прокудін зазначив, що ворожих обстрілів зазнали житлові квартали населених пунктів області.