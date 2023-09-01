Події

08:35 01.09.2023

Росіяни 61 раз обстріляли Херсонщину, за добу одна людина загинула і ще одна поранена

1 хв читати
Росіяни 61 раз обстріляли Херсонщину, за добу одна людина загинула і ще одна поранена

Російські окупанти за минулу добу 61 раз обстріляли Херсонську область із різних видів озброєння, внаслідок чого одна людина загинула і ще одна дістала поранення, повідомляє голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін у п'ятницю вранці в телеграмі.

Зокрема, окупанти випустили 290 снарядів із мінометів, артилерії, танків, "Градів", БПЛА та авіації. При цьому по місту Херсон припало 14 снарядів.

Прокудін зазначив, що ворожих обстрілів зазнали житлові квартали населених пунктів області.

 

 

 

Теги: #обстрел #херсонская_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:49 29.08.2023
Ворог обстріляв Ольгівку на Херсонщині, є поранений

Ворог обстріляв Ольгівку на Херсонщині, є поранений

21:24 04.08.2023
Окупанти атакували центр Берислава, одна людина дістала важкі поранення

Окупанти атакували центр Берислава, одна людина дістала важкі поранення

20:26 11.06.2023
Три людини загинули, щонайменше - 23 поранені, в результаті обстрілу човна з людьми, які евакуювалися в Херсонській області

Три людини загинули, щонайменше - 23 поранені, в результаті обстрілу човна з людьми, які евакуювалися в Херсонській області

12:57 26.05.2023
Після ракетного удару по Дніпру чотири людини вважаються зниклими безвісти - Лубінець

Після ракетного удару по Дніпру чотири людини вважаються зниклими безвісти - Лубінець

08:45 22.05.2023
Окупанти 75 разів обстріляли Запорізьку область за минулу добу, є руйнування

Окупанти 75 разів обстріляли Запорізьку область за минулу добу, є руйнування

09:22 16.05.2023
Уламки ракети впали на територію Київського зоопарку, тварини не постраждали - мер

Уламки ракети впали на територію Київського зоопарку, тварини не постраждали - мер

16:20 23.04.2023
РФ вкрила масованим артилерійським обстрілом село Кізомис, поранено двох людей - Херсонська ОВА

РФ вкрила масованим артилерійським обстрілом село Кізомис, поранено двох людей - Херсонська ОВА

21:55 06.04.2023
Окупанти атакують керованими авіабомбами Херсонську область, до семи людей зросла кількість постраждалих

Окупанти атакують керованими авіабомбами Херсонську область, до семи людей зросла кількість постраждалих

12:21 17.03.2023
Голова Херсонської обладміністрації: З посівною кампанією є складнощі, але почекаємо з песимістичними прогнозами

Голова Херсонської обладміністрації: З посівною кампанією є складнощі, але почекаємо з песимістичними прогнозами

13:51 10.03.2023
На Херсонщині автомобіль наїхав на російську міну: двоє людей загинули, ще двоє поранені

На Херсонщині автомобіль наїхав на російську міну: двоє людей загинули, ще двоє поранені

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Фізична й ментальна безпека є головним пріоритетом на 2023/2024 навчальний рік - Лісовий

ЗС України мають успіх у напрямку Новопрокопівки Запорізької області

Сили ППО в ніч на п'ятницю знищили одну крилату ракету

Сили оборони за добу ліквідували 470 окупантів

Мінцифри та Міносвіти готують дуже позитивну новацію для школярів – Зеленський

ОСТАННЄ

В Україні з 1 вересня в різних форматах розпочнуть роботу 12 975 шкіл - Лісовий

Фізична й ментальна безпека є головним пріоритетом на 2023/2024 навчальний рік - Лісовий

Росія створила підводний бар'єр із затоплених кораблів для запобігання атакам на міст через Керченську протоку - британська розвідка

Кількість переселенців із вересня 2022 року збільшилася на 300 тис. осіб - Верещук

Окупанти в ніч на п'ятницю та вранці здійснили чотири обстріли прикордоння Сумщини

У Запорізькій області за минулу добу постраждав 21 населений пункт, трьох людей поранено

ЗС України мають успіх у напрямку Новопрокопівки Запорізької області

Сили ППО в ніч на п'ятницю знищили одну крилату ракету

Перших десять танків Abrams прибудуть в Україну в середині вересня - ЗМІ

Сили оборони за добу ліквідували 470 окупантів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА