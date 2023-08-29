Розпочато роботу над транскордонним туристичним маршрутом "Шляхами Трипільської Праматері" між Україною, Молдовою та Румунією

Державне агентство розвитку туризму України та громадська організація "Агенція регіонального розвитку Таврійського об'єднання територіальних громад" підписали меморандум про співпрацю з метою розбудови агротуристичного кластеру "Шляхами Трипільської Праматері" і створення транскордонного туристичного маршруту між Україною, Молдовою та Румунією, повідомили у пресслужбі ДАРТ.

"Трипілля - одна з найдавніших цивілізацій Європи, і створення туристичного маршруту, пов'язаного з тисячолітньою історією цієї культури, є винятковою можливістю показати й розповісти і українцям, й іноземцям про стародавню й унікальну історію України", - повідомила голова ДАРТ Мар'яна Олеськів.

Як повідомлялося, влітку 2023 року 18 територіальних громад із трьох областей - Кіровоградської, Вінницької та Черкаської - спільно з Національним дендрологічним парком "Софіївка", Державним історико-архітектурним заповідником "Легедзине", агентствами регіонального розвитку Вінницької та Черкаської областей підписали документ про розвиток туризму на території цих областей.

Як повідомляють у релізі, ціль проєкту - спільно з ДАРТ створити туристичний маршрут від поселення Кукутень у Румунії до Небелівки Кіровоградської області, показати місця, де кукутенсько-трипільська культура досягла свого максимального розвитку.