Грузія впустила на свою територію п'ятьох колишніх ув'язнених із Херсонської області

Грузинська влада пропустила на свою територію п'ятьох колишніх ув'язнених із Херсонської області, вивезених у Росію окупаційною владою, повідомила "Новая газета Европа" із посиланням на організацію Unmode.

Уточнюється, що правозахисники везуть чоловіків у безпечне місце, де вони зможуть відпочити. Після цього їм допоможуть у підготовці документів для повернення в Україну.

Як повідомлялося, у нейтральній зоні між кордонами РФ і Грузії "застрягли" громадяни України: п'ятеро з шести - це колишні ув'язнені з Херсонської області, яких примусово забрали в Росію. МЗС України опікувалося їхньою справою і проводило перевірку.

У МЗС Грузії заявили, що запропонували допомогу українському посольству для того, щоб пропустити цих людей через свою територію і передати їх в Україну, також було проведено спеціальну зустріч із повіреним у справах України Олександром Шульгою.