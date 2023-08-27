Події

21:26 27.08.2023

Грузія впустила на свою територію п'ятьох колишніх ув'язнених із Херсонської області

1 хв читати
Грузія впустила на свою територію п'ятьох колишніх ув'язнених із Херсонської області

Грузинська влада пропустила на свою територію п'ятьох колишніх ув'язнених із Херсонської області, вивезених у Росію окупаційною владою, повідомила "Новая газета Европа" із посиланням на організацію Unmode.

Уточнюється, що правозахисники везуть чоловіків у безпечне місце, де вони зможуть відпочити. Після цього їм допоможуть у підготовці документів для повернення в Україну.

Як повідомлялося, у нейтральній зоні між кордонами РФ і Грузії "застрягли" громадяни України: п'ятеро з шести - це колишні ув'язнені з Херсонської області, яких примусово забрали в Росію. МЗС України опікувалося їхньою справою і проводило перевірку.

У МЗС Грузії заявили, що запропонували допомогу українському посольству для того, щоб пропустити цих людей через свою територію і передати їх в Україну, також було проведено спеціальну зустріч із повіреним у справах України Олександром Шульгою.

 

 

 

Теги: #вязні #грузія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:32 25.08.2023
На російсько-грузинському кордоні застрягли 6 українців, яких насильно вивезли в РФ, МЗС України опікується їхньою справою

На російсько-грузинському кордоні застрягли 6 українців, яких насильно вивезли в РФ, МЗС України опікується їхньою справою

23:35 23.08.2023
Президент Грузії: я переконана, що Україна переможе у цій варварській війні та поверне свої території

Президент Грузії: я переконана, що Україна переможе у цій варварській війні та поверне свої території

07:03 21.08.2023
До 28 людей збільшилася кількість жертв зсуву ґрунту в Грузії

До 28 людей збільшилася кількість жертв зсуву ґрунту в Грузії

07:22 09.08.2023
США висловлюють співчуття Грузії у зв'язку зі зсувом ґрунту

США висловлюють співчуття Грузії у зв'язку зі зсувом ґрунту

23:23 07.08.2023
Росія у 2008 році мала зрозуміти, що за агресію більше платить агресор – Зеленський

Росія у 2008 році мала зрозуміти, що за агресію більше платить агресор – Зеленський

19:43 07.08.2023
Зеленський висловив солідарність із грузинським народом і підтримку територіальної цілісності Грузії у 15-ту річницю початку агресії РФ

Зеленський висловив солідарність із грузинським народом і підтримку територіальної цілісності Грузії у 15-ту річницю початку агресії РФ

15:21 05.08.2023
У Грузії внаслідок зсуву ґрунту в селищі Шові загинула українка - МЗС України

У Грузії внаслідок зсуву ґрунту в селищі Шові загинула українка - МЗС України

13:22 05.08.2023
Уже 12 жертв зсуву ґрунту в Грузії, триває пошук ще понад 20 зниклих

Уже 12 жертв зсуву ґрунту в Грузії, триває пошук ще понад 20 зниклих

23:36 04.08.2023
Зеленський: Ми глибоко співчуваємо суспільству Грузії через стихійне лихо

Зеленський: Ми глибоко співчуваємо суспільству Грузії через стихійне лихо

22:50 04.08.2023
Єрмак висловив співчуття грузинському народу через стихійне лихо в Шові

Єрмак висловив співчуття грузинському народу через стихійне лихо в Шові

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ярослава Магучіх стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту

Деякі українські партнери не готові до війни на території Росії - Зеленський

Нам потрібно навчитися жити, як Ізраїль - Зеленський

Оборонна промисловість України стане одним із напрямів розвитку

Зеленський запропонував створити єдиний орган із перевірок бізнесу

ОСТАННЄ

Окупанти знову обстріляли Сумську область, протягом дня було понад 170 вибухів

Ярослава Магучіх стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту

Румунія очікує підписання протоколів для початку навчання українських пілотів на F-16

Деякі українські партнери не готові до війни на території Росії - Зеленський

Нам потрібно навчитися жити, як Ізраїль - Зеленський

Оборонна промисловість України стане одним із напрямів розвитку

Україна може отримати винищувачі F-16 уже в недалекому майбутньому

SpaceX Crew-7 успішно пристикувався до МКС

Друге від початку війни судно йде поза зерновим коридором

Зеленський запропонував створити єдиний орган із перевірок бізнесу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА