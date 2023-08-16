16 серпня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 539 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 539 RUSSIAN AGRESSION

16 серпня відзначають Всесвітній день повітряних зміїв, Міжнародний день Піно Нуар і День чоловічої краси (або День догляду за собою для чоловіків).

У США - Національний день ВДВ, День пам'яті Елвіса Преслі, в Італії - Сієнський Паліо – кінні перегони в Сієні.

Православна церква вшановує пам'ять преподобних Ісаакія, Далмата і Фавста.

Католики святкують День Святого Стефана, Короля Угорщини.

Ще цього дня:

1914 - Головна Українська Рада оприлюднила маніфест до українського народу з приводу Першої світової війни із закликом боротися за визволення України;

1919 - 11-та дивізія Групи Січових стрільців Романа Сушка Армії УНР та 21-ша Збаразька бригада УГА Богуслава Шашкевича звільнила від більшовиків Шепетівку;

1925 - Відбулася прем'єра фільму Чарлі Чапліна "Золота лихоманка";

1960 - Кіпр проголосив незалежність;

1960 - Засновано Міжнародну академію астронавтики;

1972 - У Торонто відкрилася Національна виставка, на якій уперше для західного світу були представлені виробники Китаю;

1985 - Мадонна вийшла заміж за актора Шона Пенна;

1995 - Більшість населення Бермудських островів на референдумі проголосувала проти незалежності та за збереження статусу британської колонії.

Церковне свято

Преподобні Ісаакій, Далмат і Фавст були ігуменами Далматської обителі. Преподобний Далмат служив у війську царя Феодосія Великого (379-395) і користувався його повагою. Залишивши мир, преподобний Далмат разом із сином Фавстом пішов в обитель преподобного Ісаакія поблизу Константинополя.

Преподобний Ісаакій постриг батька і сина в чернечий чин, і обидва вони стали вести суворе подвижницьке життя. Одного разу у Великий піст преподобний Далмат не вживав їжі упродовж 40 днів, а потім, зміцнившись, до свята Вознесіння Христового удостоївся Божественних видінь. Наближаючись до кінця свого життя, преподобний Ісаакій 383 року поставив замість себе ігуменом преподобного Далмата, за ім'ям якого обитель стала називатися Далматською.

Про преподобного Фавста відомо, що він, подібно до батька, був великим аскетом і з чернечих подвигів особливо досяг успіху в пості. Після смерті батька преподобний Фавст став ігуменом обителі.

Іменини: Антон, В'ячеслав, Іван, Ісаакій, Кузьма, Миколай.