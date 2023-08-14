14 серпня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 537 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 537 RUSSIAN AGRESSION

14 серпня відзначають Міжнародний день ящірки.

У Португалії - День народження кориди, у Пакистані - День незалежності.

Православна церква - початок Успенського посту, свято походження (винесення) чесних древ Животворящого Хреста Господнього.

Міжнародний день ящірки

Щорічно 14 серпня відзначається Всесвітній день ящірки.

На сьогодні існує близько 6263 видів ящірок. Багато з них перебувають під загрозою зникнення. Втрата середовища проживання, а також поява нових хижаків, таких як собаки і кішки, є основними загрозами для цих плазунів.

Ящірки - холоднокровні рептилії, які живуть у всьому світі в різних середовищах, від галасливих міст до тропічних лісів Амазонки. Різні види ящірок харчуються по-різному: є комахоїдні, всеїдні, а також м'ясоїдні види. Деякі з них рідкісні і їх важко вивчити. Тому вчені знають мало про їхню біологію та звички.

У фауні України налічується 11 видів ящірок.

День народження португальської кориди

Щороку 14 серпня в Абіулі (Португалія) відбувається свято народження португальської кориди, головна подія якого - сама корида в старовинних національних традиціях.

Корида - це дивовижне поєднання спорту і мистецтва, видовища і майстерності, шоу і священнодійства за участю відчайдушних сміливців.

Споконвіку в країні існують чіткі вікові межі для учасників кориди. Наймолодша категорія - "інфантіш", тобто "немовлята". До неї входять хлопчики від 10 до 14 років, які б'ються не з дорослими биками, а з юними бичками. Підліткова група "ювенайлз" включає підлітків 14-18 років. Основна вікова група - чоловіки від 18 до 35 років, хоча верхня межа умовна і часто перевищується тими, хто виходить на арену і в 40, і в свої 45.

У кориді беруть участь три-чотирирічні бики з вагою п'ятсот-шістсот кілограмів. Порівняно з усіма іншими коридами португальська - найменш кривава. Биків, всупереч розхожій думці, після закінчення кориди на бійню не відправляють, а повертають у загони. На їхні роги і перед тренуванням, і перед боєм одягають спеціальні шкіряні чохли для пом'якшення ударів. Вони врятують фуркадуша, якщо він припуститься хоча б однієї помилки. Від бійця вимагається не тільки сміливість, а й бездоганний зір, швидка координація рухів і холоднокровність.

Ще цього дня:

1936 - На Олімпійських іграх у Берліні вперше відбулися змагання з баскетболу. У фіналі збірна США перемогла команду Канади;

1947 - Пакистан та Індія опівночі отримали незалежність від Великої Британії. Пакистан святкує цю подію 14 серпня, Індія - 15 серпня;

1971 - Проголошено незалежність Бахрейну;

1980 - На Ленінській верфі в Гданську (Польща) під керівництвом Леха Валенси 17 000 робітників розпочали страйк, який став початком демократизації Польщі та повалення комуністичного уряду Ярузельського;

1992 - Розпочався грузино-абхазький конфлікт;

2016 - Південноафриканський бігун Вейд ван Нікерк у фіналі Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро встановив світовий рекорд на дистанції 400 метрів (43,03 сек), колишній тримався з 1999 року.

Церковне свято

Медовий Спас

Медовим Спасом у народі називають православне свято в перший день Успенського посту, встановлене в 9 столітті на честь винесення Древ Хреста Господнього. У Константинополі з давніх років існував звичай проносити Чесне Древо Хреста вулицями міста. Вважалося, що це захистить жителів від усіляких хвороб. До дня Успіння Пресвятої Богородиці Древо Хреста було доступне всім християнам для поклоніння.

Успенський піст встановлений перед великими святами Преображення Господнього та Успіння Божої Матері і триває два тижні, від 14 серпня. Звичай дійшов до наших днів із давніх часів християнства.

Іменини: Олександр, Дмитро, Леонтій, Софія, Тимофій, Федір.