12 серпня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 535 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 535 RUSSIAN AGRESSION

12 серпня в Україні та в світі відзначають День молоді.

У Таїланді - День матері та День слонів, у США - День вінілової платівки, у Грузії - Дідгороба.

Православна церква вшановує пам'ять Сили та Силуана.

Католицька церква - День Святої Жанни де Шанталь.

Міжнародний день молоді

Міжнародний день молоді відзначають щорічно 12 серпня з метою нагадати про роль молодих людей у розвитку та побудові світу, і повсякденні проблеми, які стоять на їхньому шляху.

Встановлений Генасамблеєю ООН 17 грудня 1999 року за пропозицією Всесвітньої конференції міністрів у справах молоді, що відбулася в Лісабоні 8-12 серпня 1998 року. Уперше Міжнародний день молоді святкували 12 серпня 2000 року.

В Україні День молоді встановлено 1994 року Указом президента України за ініціативи молодіжних об'єднань та організацій. Спочатку відзначався в останню неділю червня, зберігаючи традицію з часів існування СРСР, коли День радянської молоді відзначався в останню неділю червня. Після здобуття Україною незалежності, дата свята зберіглася. Але 2021 року дату було перенесено на 12 серпня і приурочено до Міжнародного дня молоді.

Ще цього дня:

1915 - Перше бойове застосування літака-торпедоносця. Під час Першої світової війни британський літак моделі Short Type 184 затопив османське судно;

1916 - Біля Бережан почалися бої за гору Лисоню між Українськими січовими стрільцями та російською армією;

1918 - У США введено заборону на продаж спиртного на залізничних вокзалах;

1919 - Початок наступу об'єднаних армій УНР на Київ та Одесу;

1933 - Відбувся перший матч футбольної збірної України. Противниками українських футболістів стала збірна Туреччини;

1949 - Підписано Женевські конвенції про захист жертв війни;

1949 - У Лондоні через шпаків, які розмістилися на хвилинній стрілці годинника, Біг-Бен став відбивати час із запізненням на чотири з половиною хвилини;

1962 - Відправився в космос перший український космонавт Павло Попович;

1981 - Представлено персональний комп'ютер IBM PC;

1990 - Неподалік від міста Лубни закладено Курган скорботи - пам'ятник жертвам Голодомору 1932 - 1933 років;

1992 - США, Канада і Мексика підписали угоду про створення Північноамериканської зони вільної торгівлі (найбільший у світі єдиний торговельний простір);

1999 - В Україні закрили усі витверезники;

2010 - У Луганську зафіксовано найвищу температуру в історії України + 42°C

Церковне свято

Цього дня відзначають пам'ять Сили і Силуана - двох апостолів від сімдесяти, сподвижників святого Павла. За переказами, після Собору, який відбувся 51 року в Єрусалимі, апостолів Павла і Варнаву, відправили в Антіохію для роз'яснення соборного послання. З ними пішов і Сила, який ревно допомагав Павлу у всіх справах. Апостоли відвідали Сирію, Килікію, Македонію і Філіппи. У Коринті Силу висвятили на єпископа. За своє життя він здійснив безліч чудес і знамень.

Силуан також був учнем апостола Павла. Вважається, що після багатьох років мандрів він став єпископом Солунським. Утім, існує також версія, що Сила і Силуан - одна й та сама людина.

Іменини: Анатолій, Валентин, Герман, Іван, Лука, Максим, Павло.