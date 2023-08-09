Майнове право на квартири в об'єктах, що будуються, реєструватиметься в ЄДЕССБ

Спеціальне майнове право на майбутні об'єкти нерухомості реєструватиметься в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (ЄДЕССБ), наразі готують документи для 13 об'єктів будівництва, повідомили у пресслужбі Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

"Користувачі ЄДЕССБ розпочали створення документів, необхідних для реєстрації спеціального майнового права на 13 об'єктів будівництва", - повідомили в пресслужбі Мінвідновлення у відповідь на інформзапит "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України в червні 2023 року ухвалив постанову, якою запровадив порядок поширення дії закону "Про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому".

Імплементація цього закону дасть змогу захистити людей, які вкладають кошти в будівництво квартири, від неблагонадійних забудовників.

Забудовник, який має намір продавати квартири, гаражні бокси, інші житлові та нежитлові приміщення або паркомісця, має обов'язково зареєструвати кожен із цих об'єктів як спеціальний об'єкт майнового права в розділі реєстру речових прав. Також забудовник має оприлюднити детальну інформацію про об'єкт будівництва, дані про себе та кінцевих бенефіціарів.

У Мінвідновлення повідомили, що в ЄДЕССБ реалізовано функціонал, який дає змогу подавати документи для державної реєстрації спеціальних майнових прав на майбутні об'єкти нерухомості.

Наразі, згідно з відомостями ЄДЕССБ, об'єкти, на які зареєстровано спеціальне майнове право в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, відсутні.

У Мінвідновлення додали, що процедура створення документів у ЄДЕССБ та підготовка об'єктів до реєстрації спеціального майнового права складається з декількох етапів і в окремих випадках потребує комплексної актуалізації документації щодо об'єктів будівництва, що може займати досить тривалий період.

На 9 серпня лише 13 об'єктів з об'єктів, що будуються, готуються до реєстрації. Для порівняння: за даними порталу "ЛУН", станом на липень 2023 року від початку повномасштабного вторгнення стартувало будівництво та продаж 189 нових житлових комплексів в Україні.

У Мінвідновлення акцентували увагу на тому, що інформація про майнове право, зокрема про їх продаж квартир у новобудовах, "не міститиметься в ЄДЕССБ, а зберігатиметься в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно".

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський 8 вересня 2022 року підписав закон "Про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому", покликаний захистити права інвесторів у нове житло.

Відповідний законопроєкт №5091 Верховна Рада ухвалила 15 серпня 2022 року.