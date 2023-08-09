9 серпня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 532 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 532 RUSSIAN AGRESSION

9 серпня відзначають Всесвітній день книголюбів, Міжнародний день корінних народів світу.

День захисту лісу від пожежі в США, в Японії - День пам'яті жертв атомного удару в Нагасакі, у Сінгапурі - Національний день незалежності.

Православна церква вшановує пам'ять Пантелеймона Цілителя.

Католицька церква - День Святої Терези Венедикта від Хреста, Покровительки Європи.

Міжнародний день корінних народів світу

Міжнародний день корінних народів відзначається 9 серпня. 23 грудня 1994 року Резолюція Генеральної Асамблеї ООН № 49/214 затвердила щорічне його святкування. Дата відзначається в усьому світі. 70 країн є місцем проживання 370 мільйонів людей, і в кожного своя мова і культура.

У 1991 році Генеральна Асамблея ООН проголосила 1992-й Міжнародним роком Колумба, що призвело до протестів і обурення жителів Америки, особливо корінного населення. Намагаючись погасити хвилювання, 1992 року Генасамблея оголосила про присвячення 1993 року Міжнародному дню корінних народів світу. Засідання робочої групи відбулося саме 9 серпня.

Ще цього дня:

1910 - Американець Алва Фішер запатентував електричну пральну машину;

1942 - Британська колоніальна адміністрація заарештувала лідера індійського національно-визвольного руху Махатму Ганді (випущено тільки 1944 року);

1944 - Вінстон Черчілль прибув до Неаполя для зустрічі з лідером югославських партизан Йосипом Броз Тіто;

1945 - СРСР односторонньо розірвав пакт про ненапад з Японською імперією і оголосив їй війну. Радянські війська почали наступ у Маньчжурії;

1974 - На межі імпічменту і усунення з посади на тлі скандалу Вотергейт, Річард Ніксон став першим (і нині єдиним) президентом Сполучених Штатів, який подав у відставку;

1990 - У Саудівську Аравію для військової операції вторгнення в Ірак почали прибувати американські війська;

1999 - Президент РФ Єльцин відправив у відставку уряд Сергія Степашина і назвав главу ФСБ Володимира Путіна своїм спадкоємцем на президентських виборах.

Церковне свято

Цього дня відзначають пам'ять святого Пантелеймона, шанованого в лику великомученика. Пантолеон (таке ім'я він носив до хрещення) народився в 3 столітті в Нікомедії, в родині знатного язичника. В юності батько відправив його на навчання до знаменитого лікаря Євфросина, і незабаром Пантолеон сам став відомим лікарем.

Одного разу юнак познайомився з християнином Єрмолаєм (його вшановують днем раніше), і той почав розповідати йому про віру, а згодом охрестив з ім'ям Пантелеімон. Згідно з житієм, лікар щиро увірував у Христа, коли звернувся до нього з молитвою про порятунок дитини, вкушеної змією, і отримав допомогу. Після цього випадку Пантелеймон вирішив присвятити своє життя порятунку людей від хвороб - причому лікував усіх безоплатно.

Допомагав він і християнам, які перебували у в'язницях. Про це дізнався імператор Максиміан, який запропонував Пантелеймону спростувати донос і зректися віри. У відповідь святий запропонував знайти важкого хворого і влаштувати випробування: хто вилікує його (лікар-християнин або лікар-язичник), того віра й істинна. Суперечку виграв Пантелеймон, і багато язичників, побачивши це, навернулися в християнство.

Іменини: Анфіса, Герман, Іван, Кирило, Климент, Костянтин, Наум, Микола, Пантелеймон, Платон, Сава.