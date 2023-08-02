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11:55 02.08.2023

На зустрічі щодо Формули миру в Джидді може бути визначено час, місце та порядок денний Саміту миру - Жовква

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На зустрічі щодо Формули миру в Джидді може бути визначено час, місце та порядок денний Саміту миру - Жовква

За підсумками зустрічі радників глав держав щодо Формули миру президента України в Джидді 5-6 серпня, як очікується, буде "погоджено філософію" формули, а також визначено час, місце і порядок денний Саміту миру.

"За кілька днів (5-6 серпня) у Джидді, Саудівська Аравія, відбудеться вже друга зустріч на рівні радників з національної безпеки та політичних директорів щодо ключових принципів миру на основі Формули миру президента України Володимира Зеленського. Після успіху консультацій у схожому форматі в Копенгагені (24.06) виходимо на новий рівень, більше ніж удвічі збільшуючи кількість учасників (з 15 до майже 40)", - написав у фейсбуці в середу заступник глави Офісу президента України Ігор Жовква.

За словами Жовкви, проведення такої зустрічі на Близькому Сході повністю руйнує наратив Росії про підтримку України виключно країнами "колективного Заходу".

"Україна має дієвий план і готова розмовляти з усіма державами, які поважають міжнародне право, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави – і таких держав абсолютна більшість", - написав він.

За результатами запланованих консультацій, зазначив Жовква, плануємо, "щонайменше, узгодити філософію 10 пунктів української Формули миру (більшість держав вже висловили свою позитивну оцінку та внесли окремі конструктивні пропозиції, які сприятимуть виробленню єдиного підходу)".

Передбачається, що буде опрацьовано "модальності проведення майбутнього Саміту Формули миру на рівні лідерів, зокрема час, місце та порядок денний".

"Окремим бонусом стане те, що наша делегація на чолі з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком зможе провести багатосторонні й двосторонні переговори з понад 30-ма делегаціями провідних країн Європи, Азії, Африки, Близького Сходу та Латинської Америки", - зазначив він.

Теги: #жовква #формула_миру

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