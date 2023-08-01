1 серпня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 524 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 524 RUSSIAN AGRESSION

1 серпня відзначають День боротьби з раком легенів. Починається Всесвітній тиждень грудного вигодовування та Міжнародний тиждень клоунів.

В Україні - День інкасатора. У Швейцарії - День конфедерації, на Ямайці - день емансипації. У США - День подруги.

Православна церква вшановує пам'ять преподобної Мокрини Каппадокійської.

У католиків - День Святого Альфонса Марія де Лігуорі.

День інкасатора

Професійне свято в Україні, покликане привернути увагу людей до важливості та серйозності роботи інкасаторів. Вони ризикують своїм життям, під час перевезення грошей, коштовностей, цінних паперів, ювелірних виробів.

Міжнародний день грудного вигодовування і лактації

У 1956 році було створено міжнародну організацію La Leche League International, що пропагує грудне вигодовування.

День боротьби з раком легенів

У світі рак легенів посідає перше місце серед причин смерті від онкологічних захворювань, щороку від нього помирає більше людей, ніж від раку молочної залози, товстої кишки і передміхурової залози разом. За даними ВООЗ, у середньому ця цифра становить 2,09 мільйона пацієнтів. За частотою захворюваності та рівнем смертності від раку легенів показники в Україні наближені до світових. У нашій країні щорічно реєструється приблизно 13 000 нових випадків захворювання на рак легенів, до того ж, у чоловіків він виникає приблизно в 5 разів частіше, ніж у жінок.

Основоположним фактором ризику захворювання на рак легенів є паління, незалежно від того, чи є людина активним або пасивним курцем. Інші фактори ризику включають опромінення, вплив газу радону, контакт з азбестом або іншими канцерогенами, хронічні запальні захворювання легенів та імунодефіцити, родинний анамнез.

Симптомами раку можуть бути кашель, кровохаркання, біль у грудях, задишка.

Найкращим способом профілактики раку легенів є відмова від куріння. Уважність до ранніх симптомів раку легенів, вчасний візит до лікаря та регулярні профілактичні обстеження можуть допомогти виявити хворобу на ранніх стадіях та успішно її пролікувати.

Цього дня:

1924 - У Буенос-Айресі (Аргентина) засновують українське товариство "Просвіта";

1936 -Олімпійські ігри відкриває в Берліні Адольф Гітлер;

1975 - У Гельсінкі керівники 35 держав підписують Заключний акт Наради з безпеки і співробітництва в Європі, що підтверджує непорушність кордонів у Європі;

1977 - У Києві відкривають Центральний будинок художника;

1991 - Президент США Джордж Буш у Києві виголошує промову, в якій однозначно висловлювався за збереження СРСР і підтримку М. Горбачова;

1997 - У Військово-Морських Силах Збройних Сил України на підводному човні, що отримав назву "Запоріжжя", піднімають Військово-морський прапор України;

2000 - Моше Кацав стає президентом Ізраїлю;

2001 - У Німеччині набуває чинності закон про реєстрацію цивільних партнерств;

2002 - Високошвидкісна залізниця Cologne-Rhine/Main переходить до регулярних пасажирських перевезень;

2007 – Набирає чинності реформа правопису німецької мови;

2009 - Експрем'єр Данії Андерс Фог Расмуссен стає генсеком НАТО;

2010 - Набирає чинності Конвенція про касетні боєприпаси;

2016 - На базі частини ремонтних цехів ПАТ "Запоріжсталь" створено Запорізький ливарно-механічний завод.

Церковне свято

Цього дня православна церква вшановує пам'ять преподобної Мокрини Каппадокійської. Вона була сестрою святителя Василя Великого, жила в 4 столітті. Мокрину, як і її брата, батьки виховали в суворому благочесті та послуху. Майбутня свята ще в юності дала обітницю дівоцтва і разом зі своєю матір'ю, преподобною Емілією, прийняла чернецтво.

Жінки побудували обитель на березі річки Іриси, пізніше сюди стали приходити багато знатних дів і вдів, які бажали присвятити себе служінню Христу. Преподобна Мокрина проводила весь час у трудах і молитвах. Згідно з легендою, її цнотливість була настільки великою, що навіть у хворобі вона не наважилася оголити своє тіло перед лікарем. Натомість вона гаряче молила Господа про зцілення. Молитва була почута, і свята не лише одужала, а й отримала в нагороду за віру дар чудотворення.

Іменини: Григорій, Дмитро, Євгенія, Митрофан, Роман, Степан, Тихон.