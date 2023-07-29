29 липня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 521 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 521 RUSSIAN AGRESSION

29 липня в Україні відзначають День Сил спеціальних операцій Збройних Сил, в Румунії – День національного гімну, в Молдові – День Конституції, в Норвегії - День вшанування святого Олафа.

У світі - Міжнародний день соціокультурного розмаїття та боротьби з дискримінацією, Міжнародний день тигра.

Православна церква вшановує священномученика Афіногена і десяти його учнів.

День Сил спеціальних операцій ЗСУ

29 липня щороку Україна відзначає доволі молоде професійне свято – День Сил спеціальних операцій Збройних Сил. Подія започаткована 26 липня 2016 року. Ці війська ЗСУ утворено 5 січня того ж року.

Фахівці ССО ЗСУ володіють спеціальними можливостями у розвідці та підтримці військових під час небезпечних та важких операцій. Завдання Сил спеціальних операцій: сучасні бойові дії, розвідка, психологічні та антитерористичні операції, робота з полоненими, шпигунські дії та багато іншого.

Свято має на меті сприяння розвитку національних військових традицій, військово-патріотичного виховання молоді та її готовності до захисту Батьківщини.

Міжнародний день соціокультурного розмаїття та боротьби з дискримінацією

Щорічно 29 липня світ відзначає важливу подію – Міжнародний день соціокультурного розмаїття та боротьби з дискримінацією.

Метою такого дня є привернення суспільної уваги до проблеми дискримінації, поширення ідеї мирного співіснування та гуманізму, залучення до поваги культурної спадщини та розмаїття кожного народу.

Міжнародний день тигра

Найбільші на Землі представники родини кішок завжди викликають захоплення своєю силою, грацією та величністю. Але могутні тигри виявилися дуже вразливими і через людську діяльність перебувають під загрозою зникнення. Тому в 2010 році було засновано Міжнародний день тигра, який відзначається щороку 29 липня. Це свято має на меті інформувати населення про проблеми тигрів та способи їхнього захисту.

Де саме з’явилися перші тигри, досі є предметом суперечок. Існують дві головні версії походження тигрів — сибірська та азійська. Згідно з першою, тигри з’явилися приблизно 2,4 мільйона років тому в Сибіру, на окраїні Арктики. Потім вони розселилися на південь, в напрямку Китаю. Під час міграції популяція розділилася на три групи, які заселили Індію, Південно-Східну Азію та район Каспійського моря. Процес розселення завершився близько 12 тисяч років тому, коли тигри досягли південної дуги від мису Коморин в Індії до Балі в Індонезії.

Незгодні з цією теорією спираються на той факт, що хутро тигрів має смуги, а це зовсім не характерно для тварин сніжного Сибіру. Тому частина вчених вважає батьківщиною тварин східну частину Азії, а південно-китайського тигра з більш примітивною формою черепа — предком всіх інших видів. За азійською теорією, близько 2 мільйонів років тому тигри розділилися на дві групи, одна з яких розселилася в північному напрямку, сформувавши популяцію амурських тигрів, а друга рухалася на південний схід, до Індії та Індонезії. В західному напрямку тигрів зупинило Каспійське море.

Як би там не було, тигри чудово пристосувалися до різних природних умов — від морозної сибірської тайги до спекотних мангрових лісів Індостану. Проте тигри все ж менш терплячі до спеки, ніж інші великі кішки, і це пояснює їхню любов до купання у воді.

Ще цього дня:

1900 — Італійським анархістом Гаетано Бреші в Монці чотирма пострілами з револьвера вбито італійського короля Умберто I;

1907 — Створена Всесвітня організація скаутського руху;

1913 — Утворено незалежну Албанію;

1948 — У Лондоні розпочалися XIV Літні Олімпійські ігри;

1957 — Засновано Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ);

1958 — У США Президентом країни Д. Ейзенхауером підписано акт про утворено Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA);

1987 — Президентом Франції Франсуа Міттераном та прем'єр-міністром Великої Британії Маргарет Тетчер підписано угоду про початок будівництва Євротунелю під Ла-Маншем, що мав з'єднати дві країни;

1994 — Парламент України призупинив приватизацію в республіці;

2005 — Астрономи оголосили про відкриття карликової планети Ерида;

2022 — На Землі зафіксували найкоротший день в історії планети — повний оберт навколо своєї осі зайняв у планети на 1,59 мілісекунди менше, ніж зазвичай. Причиною явища може бути коливання Чандлера — зміна обертання Землі навколо своєї осі.

Церковне свято

29 липня в церковному календарі – день пам'яті священномученика Афіногена та 10-х його учнів. Святий Афіноген жив поблизу Севастії за часів правління імператора Діоклетіана. Афіноген був єпископом, він побудував невеликий монастир, в якому жив із десятьма учнями. Правителем міста був Філомарх, який влаштував велике свято на честь язичницьких богів. Наказав він містянам принести пожертви богам, але ті відмовилися, оскільки більшість із них були християнами. Афіногена та його учнів було страчено за віру в Христа.

Іменини: Павло, Матрона, Юлія, Уляна, Валентина.