28 липня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 520 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 520 RUSSIAN AGRESSION

28 липня відзначають День системного адміністратора, Всесвітній день боротьби з гепатитом.

В Україні - День хрещення Київської Русі та День державності, у Перу - День незалежності, у США - Фестиваль повітряних куль у Нью-Джерсі.

Православна церква - День пам'яті рівноапостольного великого князя Володимира, пам'ять ранньохристиянських святих Кірика і Улити.

Мусульмани святкують День Ашура - день поминання пророків посланців Аллаха.

День Хрещення Київської Русі-України

Державна пам'ятна дата в Україні на честь хрещення Русі, що відзначається щорічно 28 липня - у день пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира.

2023 року ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар, за яким дата відповідає 15 липня.

День Української Державності

Свято встановлено Указом Президента України Володимира Зеленського від 24 серпня 2021 року, який було підписано під час урочистостей до тридцятої річниці незалежності України.

Урочисте відзначення Дня Української Державності має на меті привернути увагу суспільства до національних традицій, які лягли в основу формування державності, і відзначити всі важливі етапи цього процесу.

Ухвалений закон про святкування спрямований на сприяння утвердженню принципу спадкоємності українського державотворення, захисту національних інтересів України. Головне - це збереження історичної справедливості та протидія фальшивим інтерпретаціям, які сьогодні поширюються державою-агресором щодо історичних аспектів української державності.

Метою відзначення Дня Української Державності є закріплення зв'язку між сучасними українцями та їхніми предками, які протягом багатьох поколінь будували державу для українського народу. Це свято призначено для виховання у всіх громадян України розуміння того, що наш народ має багатовіковий досвід у державотворенні, власну культуру, самобутність та український характер.

День системного адміністратора

Щороку, в останню п'ятницю липня, адміністратори корпоративних і домашніх мереж, баз даних, поштових систем, програмних комплексів та інші "бійці невидимого фронту" відзначають своє професійне свято - День системного адміністратора, або День подяки системному адміністратору.

Всесвітній день боротьби з гепатитом

Щорічно 28 липня в багатьох країнах проводиться Всесвітній день боротьби з гепатитом. Датою для його заснування став день народження американського лікаря Баруха Самюеля Блумберга, лауреата Нобелівської премії, який відкрив вірус гепатиту B.

Перший такий День був проведений у 2008 році за ініціативи Міжнародного альянсу з боротьби з гепатитом. У 2011 році Всесвітня організація охорони здоров'я внесла цю дату до свого календаря, таким чином Всесвітній день боротьби з гепатитом отримав офіційний статус.

Ще цього дня:

1900 - У Коннектикуті приготували перший гамбургер;

1914 - Початок Першої світової війни;

1916 - Заборона імпорту опіуму та кокаїну до Великої Британії;

1917 - Мала Рада УНР затвердила особовий склад Генерального секретаріату на чолі з Володимиром Винниченком;

1942 - Наркомом оборони СРСР підписано наказ № 227, відомий під назвою "Ні кроку назад!", яким заборонялося будь-який відступ, було запроваджено персональну відповідальність командирів, політпрацівників і бійців перед військовими трибуналами за невиконання наказу;

1959 - Введення поштових індексів і встановлення сортувальних машин у Великій Британії;

1992 - В Афганістані жінкам заборонили з'являтися на телебаченні;

1994 - Ухвалення конституції Молдови;

2014 - Українські війська звільнили від російських окупантів Авдіївку.

Церковне свято

Цього дня відзначають пам'ять ранньохристиянських святих Кирика і Улити, які постраждали за віру за часів імператора Діоклетіана (кінець 3 - початок 4 століття). Згідно з Житієм, Улита була молодою вдовою знатного походження, а Кирик - її сином. Коли почалися гоніння на християн, жінка, не бажаючи відрікатися від віри, покинула свій дім і все майно і, пішовши разом із трирічним сином і двома рабинями в інше місто, почала жити як злиденна мандрівниця. Однак одного разу її впізнали і привели на суд до правителя. Там Улити підтвердила свою відданість християнській вірі.

У жінки забрали сина, а її почали бити батогами. Маленький Кирик, побачивши страждання матері, заплакав, а потім сказав, що і сам є християнином, і зажадав пустити його до матері. Правитель у гніві скинув дитину з кам'яного помосту. Саму ж Улиту спочатку піддали численним тортурам, а потім обезголовили.

Мощі Улити і Кирика були знайдені за імператора Костянтина Великого; на них вказала одна з рабинь, які поховали тіла мучеників.

Іменини: Василь, Володимир, Петро