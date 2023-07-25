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17:51 25.07.2023

Компанія Rheinmetall надасть Україні два ЗРК Skynex у другій половині року

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Компанія Rheinmetall надасть Україні два ЗРК Skynex у другій половині року

Німецький виробник озброєнь Rheinmetall надасть українській армії два комплекси протиповітряної оборони Skynex, повідомляє пресслужба компанії.

"У другій половині 2023 року в Україну надійдуть два новітні зенітно-ракетні комплекси Skynex, що включають у себе боєприпаси повітряного вибуху. Системи Skynex будуть встановлені на нових військових вантажівках Rheinmetall HX 8x8", - зазначено в повідомленні.

Skynex - зенітна самохідна установка 35 мм, яку розробила і виробляє компанія Rheinmetall. Була представлена в листопаді 2021 року. Skynex є колісною зенітною самохідною установкою, обладнаною нарізною автоматичною гарматою Oerlikon Mk3 під снаряди 35 мм AHEAD. Основним призначенням комплексу є прикриття військових баз, об'єктів інфраструктури, аеродромів від різного роду авіації противника, БПЛА і крилатих ракет.

Теги: #rheinmetall_ag #skynex

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