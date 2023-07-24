24 липня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 516 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 516 RUSSIAN AGRESSION

24 липня - Міжнародний день турботи про себе, Всесвітній день БДСМ, День народження розчинної кави.

День фінансового працівника в Україні. У Польщі - День поліції.

Ще цього дня:

1911 - Американський археолог Хайрам Бінґем відкрив у Перу "втрачене місто" Імперії Інків Мачу-Пікчу;

1918 - Гетьман Павло Скоропадський затвердив закони про загальну військову повинність і кримінальну відповідальність за перевищення максимально встановлених цін і спекуляцію;

1923 - Під час мирної конференції в Лозанні (1922-1923 рр.) підписано мирний договір, згідно з яким встановлювалися кордони Туреччини в Європі та Малій Азії;

1945 - На Потсдамській конференції президент США Трумен Гаррі повідомив Сталіну про створення "надзвичайно потужної зброї" - ядерної бомби;

1950 - Перший запуск з мису Канаверал ракети - німецької Фау-2;

1981 - В Італії заборонено діяльність усіх масонських лож і таємних товариств;

1990 - Уперше перед будівлею Київської міської ради поруч із державним прапором УРСР піднято національний синьо-жовтий прапор;

1991 - Урочисте відкриття пам'ятної таблиці в Батурині на згадку про гетьмана Івана Мазепу;

2019 - Борис Джонсон став прем'єр-міністром Великої Британії.

Церковне свято

Цього дня православна церква вшановує святу рівноапостольну Ольгу, багато в чому завдяки якій Русь прийняла православну віру. За переказами, Ольга була дружиною київського князя Ігоря. Уже під час першої зустрічі Ольги та Ігоря виявилася благочестива вдача майбутньої святої: молодий князь, побачивши прекрасну дівчину, запалився до неї пристрастю і став схиляти до гріха, але вона присоромила його. Коли Ігорю настав час одружитися, він твердо вирішив узяти в дружини тільки Ольгу.

Незабаром після того, як у Ольги та Ігоря з'явився син Святослав, князя вбили древляни, з яких він збирав податі. Коли правитель древлян Мал запропонував Ользі одружитися з ним, княгиня зробила вигляд, що погоджується, хитрістю заманила до Києва два посольства древлян і всіх піддала болісній смерті. Після цього вона наказала спалити їхню столицю - місто Іскоростень, а його жителів або вбити, або продати в рабство.

Поряд із цією легендою, що оповідає одночасно про жорстокі звичаї того часу і про вірність Ольги пам'яті чоловіка, літописи дають свідоцтва того, що княгиня проводила свій час у клопотах із влаштування політичного та господарського життя країни. "І керувала княгиня Ольга підвладними їй областями не як жінка, але як сильний і розумний чоловік, твердо тримаючи у своїх руках владу і мужньо обороняючись від ворогів", - ідеться в житії.

На прикладі Візантійської імперії Ольга знала, що для благополуччя народу необхідно опікуватися також улаштуванням релігійного, духовного життя. Княгиня вирушила до Константинополя, щоб подивитися на церковну службу і переконатися в праведності християнської віри. Там вона прийняла рішення стати християнкою і хрестилася з ім'ям Олена. До Києва Ольга повернулася з іконами та богослужбовими книгами; багатьох родичів святителька навернула до Христової віри, поклала на Русі початок особливого шанування Пресвятої Трійці.

Однак син самої Ольги, Святослав, не бажав приймати хрещення, а жив за язичницькими законами. За його правління язичництво процвітало і в усій Русі, незважаючи на старання Ольги. Утім, це не заважало княгині навчати онуків, дітей Святослава, християнської віри, хоча хрестити їх вона остерігалася, побоюючись гніву сина. Після смерті Ольги її справу продовжив онук - князь Володимир, майбутній хреститель Русі. За його правління почалося шанування Ольги як святої.

Іменини: Аркадій, Олена, Лев, Ольга.