24 липня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 151 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 151 RUSSIAN AGRESSION

24 липня - Міжнародний день піклування про себе і Міжнародний день Липовини, День народження розчинної кави, День Симона Болівара в Еквадорі, Вардавар - свято Преображення Ісуса Христа у Вірменії, а в Перу в четверту неділю липня відзначають День всенародно улюбленого коктейлю "Піско сур".

Православна церква вшановує пам'ять святої рівноапостольної княгині Ольги.

Ще цього дня у різні роки відбулися події, які вплинули на перебіг світової історії:

Так у 1790 році у Франції вперше в історії було документально зафіксовано падіння метеорита на Землю, в 1938 році на ринку з'явилася перша популярна марка розчинної кави, в 1945, під час Потсдамської конференції Гаррі Трумен повідомив Йосипу Сталіну про створення в США надзвичайно потужної зброї – ядерної бомби. У 1981 році в Італії заборонили діяльність усіх масонських лож і таємних товариств. У 1990 році вперше перед будинком Київської міськради поряд із державним прапором УРСР піднято національний синьо-жовтий прапор. А в Батурині 1991 року відбулося урочисте відкриття пам'ятної дошки на згадку про гетьмана Івана Мазепу.

Міжнародний день піклування про себе

День відзначається з 2011 року 24 липня за ініціативи однойменного фонду, який має на меті максимально можливо роз'яснити людству важливість турботи про власне здоров'я.

Принцип самодопомоги, про який говорять ініціатори, будується на тому, що насамперед сама людина може і повинна допомогти собі бути здоровою. Ця самодопомога може виявлятися в різних аспектах: від освіти і розширення власних знань про здоров'я до переходу на принципи здорового способу життя: розпорядок дня, правильне харчування, здорова фізична активність, здоровий повноцінний сон і відпочинок, відмова від шкідливих звичок. Турбота людини про власне здоров'я – це не лише турбота про фізичний, а й психологічний та емоційний стан.

Організатори свята нагадують людству про те, що здоров'я – основна запорука успішності людини. І в жодному разі не можна сприймати це свято, як гімн егоїзму. Оскільки від здоров'я однієї людини дуже часто залежить успішність, здоров'я і навіть життя тих, хто її оточує, насамперед рідних, серед яких є діти та люди похилого віку, які потребують уваги та турботи. Надати повноцінну турботу і приділити увагу їм людина зможе якщо буде здоровою.

День рівноапостольної княгині Ольги

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святої рівноапостольної княгині Ольги. Вона народилася 903 року у Пскові, вийшла заміж за князя Київського Ігоря.

Незабаром після того, як у Ольги та Ігоря з'явився син Святослав, князя вбили древляни, з яких той збирав подать. Коли правитель древлян Мал запропонував Ользі одружитися, княгиня вдала, що згодна, хитрістю заманила до Києва два посольства древлян і всіх піддала болісній смерті. Після цього вона наказала спалити столицю древлян — місто Іскоростень, жителів якого або вбити, або продати в рабство.

Поряд із цією легендою, що розповідає одночасно про жорстокі звичаї того часу і про вірність Ольги пам'яті чоловіка, літописи дають свідчення того, що княгиня проводила свій час у турботах щодо влаштування політичного та господарського життя країни.

За часи свого правління вона впровадила християнство на Русі, почала зводити храми, встановлювати хрести і боротися з язичництвом.

Померла княгиня Ольга у 969 році і була похована за християнськими звичаями. Канонізовано святу рівноапостольну княгиню Ольгу у XVI столітті.

Іменини: Ольга, Олена, Аркадій, Христина