На Прикарпатті затримано місцевого жителя, який адміністрував прокремлівську групу соцмережі "Вконтакте"

Кіберфахівці Служби безпеки України затримали жителя Івано-Франківської області, який адміністрував прокремлівську групу в забороненій соцмережі "Вконтакте", інформують в СБУ.

"Він поширював російську дезінформацію про події на фронті, а також вихваляв вище військово-політичне керівництво країни-агресора. Для маскування злочинних дій та масового "розгону" деструктивного контенту він створив декілька анонімних акаунтів", - ідеться в повідомленні української спецслужби в п'ятницю.

За інформацією СБУ, матеріали ворожої пропаганди фігурант брав із інформресурсів центральних рупорів РФ.

"Також задокументовано, що адміністратор активно залишав коментарі у групі, створюючи видимість масової підтримки кремлівської пропаганди. Натомість він мав можливість видаляти повідомлення і коментарі користувачів, які заперечували проросійські наративи. Злочинні дії прихильника рашизму створювали загрозу до розхитування обстановки в регіоні", - наголошується в повідомленні.

У спецслужбі уточнюють, що затриманий зловмисник - місцевий мешканець, якого раніше неодноразово притягували до кримінальної відповідальності за крадіжку і збут наркотиків.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ він підтримав російських загарбників і згодом вирішив публічно оприлюднити свої антиукраїнські погляди.

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта виявлено сім-картки, які він використовував для входу до анонімних акаунтів, мобільний телефон та комп'ютер із доказами протиправної діяльності.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років в'язниці.

Комплексні заходи проводилися за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури.