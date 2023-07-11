11 липня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 503 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 503 RUSSIAN AGRESSION

11 липня - Всесвітній день шоколаду, Всесвітній день народонаселення.

У Бельгії - свято Фламандської громади, у Китаї - День моря, у Польщі - Національний день Пам'яті жертв Волинської трагедії.

Католицька церква відзначає день Святого Бенедикта - покровителя Європи, день Святої Княгині Ольги - правительки України.

Православна церква вшановує пам'ять Кіра та Івана.

Всесвітній день народонаселення

Мета дня - привернути увагу до питань народонаселення, програм спільного розвитку, пошуку вирішення спільних проблем.

У грудні 1990 року Генасамблея ООН ухвалила резолюцію і заснувала міжнародне свято - Всесвітній день народонаселення, яке вирішено щорічно відзначати 11 липня, для підвищення обізнаності щодо проблем народонаселення, зокрема їхнього зв'язку з довкіллям і розвитком.

Швидке зростання населення у світі стало в 1960-х роках предметом серйозного занепокоєння Організації Об'єднаних Націй. Населення світу з 1950 по 2020 рік збільшилося більш ніж утричі.

У 20-ту річницю Дня п'яти мільярдів - 11 липня 2007 року - чисельність світового населення сягнула позначки в 6,7 мільярда осіб. У 2021 році кількість мешканців Землі становила 7,9 мільярда осіб.

Щорічний приріст у світі становить 83 мільйони осіб. Згідно з усередненими даними за прогнозами ООН, до 2030 року на Землі проживатимуть 8,5 мільярда людей, до 2050-го - 9,7 мільярда і 10,9 мільярда людей до 2100 року, що залежить певною мірою від ефективності програм планування сім'ї.

Ще цього дня:

1888 - У Києві на Софійській площі в рамках святкування 900-річчя прийняття християнства відкрито пам'ятник Богдану Хмельницькому. Ідея створення пам'ятника виникла серед громадськості з ініціативи історика, професора Київського університету Миколи Костомарова в 1840-х роках;

1943 - Кульмінація Волинської трагедії;

1944 - Засновано Українську Головну Визвольну Раду - політичний провід УПА.

2008 - Компанія "Apple Inc." відкрила iPhone App Store;

2014 - Унаслідок ракетного обстрілу з території Росії в районі Зеленопілля загинуло 36 українських військових.

Церковне свято

Перенесення мощей Кира та Івана

Кір жив у III ст. в єгипетському місті Александрії за часів правління імператора Діоклетіана, жорстокого гонителя християн. Він був лікарем, а за свою роботу не брав грошей. Згодом він вступив до монастиря в Аравії. Бог дав йому чудовий дар лікувати хворих молитвою. Пізніше до нього приєднався колишній солдат Іван, який прийняв хрещення.

Дізнавшись про ув'язнення побожної християнки Атанасії та трьох її малолітніх доньок у єгипетському Канопі, Кір та Іван вирушили, щоб підтримати їх, але друзів ув'язнили й жорстоко мучили, схиляючи до відступництва від Христової віри. Потім невинним дівчатам і матері відрубали голови, а Кіра та Івана вбили мечем.

Коли святі лікарі Кір та Іван загинули, християни поклали їхні святі мощі в церкві св. Марка, а за сто років Олександрійський патріарх св. Кирило переніс частину святих мощей у єгипетське місто Менуту, де згодом на честь св. Кір та Івана збудували величну церкву.

Нині їхні мощі спочивають у церкві св. Михайла в Мюнхені.

Іменини: Василь, Герман, Григорій, Іван, Йосип, Павло, Сергій.