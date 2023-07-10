За добу українська авіація завдала чотирьох ударів по району зосередження особового складу ворога - Генштаб ЗСУ

За добу авіація Сил оборони завдала чотирьох ударів по району зосередження особового складу, озброєння і військової техніки ворога, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні, оприлюдненому у фейсбуці ввечері в понеділок.

Окрім цього, українські військові знищили три ворожі розвідувальні БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Протягом доби підрозділи ракетних військ та артилерії вразили пункт управління, три райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки окупантів, а також склад боєприпасів, сім артилерійських засобів на вогневих позиціях, один засіб протиповітряної оборони противника.