Події

18:43 10.07.2023

Протягом доби ворог завдав ракетного удару, 22 авіаудари та здійснив близько 30 обстрілів із РСЗВ - Генштаб ЗСУ

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Протягом доби ворог завдав ракетного удару, 22 авіаудари та здійснив близько 30 обстрілів із РСЗВ - Генштаб ЗСУ

Протягом доби ворог завдав ракетного удару по території одного з інфраструктурних об'єктів Миколаєва, а також 22 авіаційні удари і здійснив приблизно 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню на території України, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні, оприлюдненому у понеділок увечері.

На волинському та поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін.

Протягом доби ворог здійснив артилерійські та мінометні обстріли понад 91 населеного пункту, а також завдав авіаційних ударів у районі Басового, Одноробівки та Ветеринарного Харківської області, Роздолівки, Білогорівки, Авдіївки Донецької області та поблизу Торецька, Красногорівки.

 

Теги: #генштаб_зсу

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