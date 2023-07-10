Протягом доби ворог завдав ракетного удару, 22 авіаудари та здійснив близько 30 обстрілів із РСЗВ - Генштаб ЗСУ

Протягом доби ворог завдав ракетного удару по території одного з інфраструктурних об'єктів Миколаєва, а також 22 авіаційні удари і здійснив приблизно 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню на території України, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні, оприлюдненому у понеділок увечері.

На волинському та поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін.

Протягом доби ворог здійснив артилерійські та мінометні обстріли понад 91 населеного пункту, а також завдав авіаційних ударів у районі Басового, Одноробівки та Ветеринарного Харківської області, Роздолівки, Білогорівки, Авдіївки Донецької області та поблизу Торецька, Красногорівки.