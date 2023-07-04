Зеленський у День Національної поліції: Українська поліція вміє бути професійною, вміє рятувати від зла і повертати справедливість

Президент України Володимир Зеленський узяв участь в урочистостях до Дня Національної поліції України та у відкритті Центру стратегічного аналізу та прогнозування МВС України, повідомляє пресслужба глави держави.

"Час повномасштабної війни проявляє справжній сенс і силу багатьох речей, і одна з таких речей - це служіння державі. Попри все захищати державу, попри все захищати людей, попри все дбати про безпеку на вулицях наших міст і сіл. Попри все серед перших іти у звільнені райони та забезпечувати можливість для повернення нормального життя після окупації. Я вдячний за ефективну роботу Національної поліції України та за ваше служіння державі", - сказав Зеленський, звертаючись до поліцейських.

Як повідомляє пресслужба, президент висловив подяку кожному герою в лавах української поліції, які беруть участь у бойових діях разом з іншими воїнами сил оборони й безпеки України, усім, хто бере участь у стабілізаційних заходах і забезпечує безпеку на деокупованій території України, а також усім поліцейським, які допомагають громадянам, рятують життя людей після російських ударів.

"Я хочу подякувати всім вибухотехнікам нашої поліції, чиє служіння особливе - рятувати людей від тих проявів російського зла, які могли б спрацювати проти життя й через роки. Дякую за кожне знешкоджене вами російське зло - за кожне розмінування", - наголосив глава Української держави.

Зеленський також подякував усім слідчим Національної поліції України, які розслідують кримінальні правопорушення, зокрема воєнні злочини. За його словами, уже розпочато понад 84 тисячі таких кримінальних проваджень, і є 1838 повідомлень про підозру. Крім того, зусиллями Національної поліції України створено спеціальну базу "Воєнний злочинець", до якої внесено понад 200 тисяч записів про російських найманців і військових.

"Встановити повну правду про злочини окупантів на нашій незалежній українській землі - це фундаментальна передумова для того, щоб притягти до повної відповідальності й саму Росію за агресію й терор. Ми маємо зробити все задля справедливості, і я вдячний тим із вас, хто наближає цей день, цей час - час справедливості", - сказав президент.

Глава держави зазначив, що за час повномасштабного вторгнення Росії 507 поліцейських відзначені державними нагородами, з них - 84 посмертно. Звання Героя України присвоєно двом поліцейським, одному з них - посмертно.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять усіх українських поліцейських, які загинули у війні за свободу і незалежність України.

Зеленський також відзначив поліцейських, які несуть службу і захищають українців від небезпек усередині країни. "Тут їхній фронт - порядок і безпека на вулицях кожного міста, кожного селища й громади. Ми маємо знати, що всі ці люди також віддають своє життя, і вони такі самі герої. Вони віддають усе, що в них є, заради нашої держави. Тому я хочу всім вам подякувати й привітати вас із вашим днем, дуже важливим для всіх нас", - зазначив він.

Як повідомляється, президент наголосив, що люди очікують від Національної поліції України порядку, який має кілька складових: законність, справедливість, вчасність допомоги, людяність у ставленні, розуміння емоцій тих, хто звертається по допомогу до поліції або до кого звертається поліція.

"Коли люди бачать поліцейських, вони завжди бачать державу. Ви і є наше обличчя. Українська поліція вміє бути професійною, вміє рятувати від зла, вміє повертати справедливість. І я бажаю всім вам завжди бути саме такими - завжди здатними гарантувати Україні й українцям порядок, безпеку, а українці точно завжди будуть вдячні за це. Дбаємо про Україну, нашу державу, всіх наших людей!" - сказав Зеленський.

Після виступу президент вручив державні нагороди України: 10 поліцейських отримали ордени "За мужність" III ступеня.

Джерело: https://president.gov.ua/news/ukrayinska-policiya-vmiye-buti-profesijnoyu-umiye-ryatuvati-84045