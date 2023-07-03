Держсанепідекспертизу для нехарчових виробництв буде скасовано через три місяці - ЄБА

Необхідність отримання висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи виробниками та імпортерами нехарчової продукції скасують із 1 жовтня 2023 року завдяки набуттю чинності деякими положеннями закону про систему громадського здоров'я (№2573-IX), повідомила Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА).

"Європейська Бізнес Асоціація вже близько 10 років наголошує на необхідності скасування цього висновку, оскільки такого документу не має в країнах-членах Європейського Союзу, де вимоги до нехарчової продукції встановлюються окремими регламентами, які регулюють вимоги до побутової техніки, мийних засобів, косметичних виробів тощо", - зазначила асоціація в пресрелізі в понеділок.

ЄБА нагадала, що Україна вже багато років тому стала на шлях європейської інтеграції та ухвалила понад сотню технічних регламентів, розроблених на основі директив ЄС, а також величезну кількість гармонізованих європейських стандартів, що встановлюють вимоги до тієї чи іншої нехарчової продукції.

У ЄБА додали, що, попри це та необхідність підтверджувати відповідність продукції вимогам зазначених технічних регламентів, в українському законодавстві залишалися норми щодо необхідності отримання ще й висновку санітарно-епідеміологічної експертизи. У результаті компанії змушені були витрачати час і фінансові ресурси на отримання зайвого дозвільного документа, при цьому на документ компанія могла очікувати декілька місяців.

Водночас за відсутності цього висновку бізнес не має можливості реалізовувати свою продукцію.

В асоціації вважають, що скасування цього документа з 1 жовтня 2023 року не тільки відповідає курсу України на інтеграцію в ЄС, а й спростить умови ведення бізнесу в Україні.