2 липня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 494 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 494 RUSSIAN AGRESSION

2 липня в Україні відзначають День Військово-Морських Сил ЗСУ (День флоту, День Військово-Морських Сил), День податківця, День працівників морського і річкового флоту.

Ще сьогодні - Міжнародний день спортивного журналіста, Всесвітній день НЛО, День Walmart, День дипломатичної служби в Казахстані, День молоді в Сінгапурі, День прапора на Кюрасао, День працівників поліції в Азербайджані, День державного герба Республіки Узбекистан, Національний день сільського господарства в Аргентині, Сієнське Паліо в Італії.

Цього дня, рік тому: 129 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Ворог обстріляв ракетами Одесу і Миколаїв, на кордоні з Україною сім батальйонів Білорусі, Франція надасть ЗСУ ще шість гаубиць Caesar, відсьогодні між Україною і Росією - візовий режим, ЄС працює над сьомим пакетом антиросійських санкцій.

Православна церква вшановує пам'ять мученика Зосими, апостола Юди Тадея, брата Господнього.

2 липня 1951 року газета "Правда" засудила вірш В. Сосюри "Любіть Україну"

2 липня 1951 року газета "Правда" засудила вірш Володимира Миколайовича Сосюри "Любіть Україну". Патріотичний вірш був написаний у Києві, у травні 1944 року.

У газеті вийшла стаття "Проти ідеологічних збочень у літературі", де поета звинуватили в "буржуазному націоналізмі". Цікаво, що засудили сам вірш за такі рядки: "Без неї – ніщо ми, як порох і дим!"

Вірш був присвячений другу Сосюри, декану філологічного факультету Київського університету - Юрію Кобилецькому! Як і сам поет, Кобилецький теж зазнав утисків і переслідувань, аж до смерті Сталіна.

"Любіть Україну" - український маніфест радянських часів, який написав виходець із Дебальцевого, що воював за Українську народну республіку.

Перемога Володимира Кличка в поєдинку з Девідом Хеєм

Дванадцять років тому, 2 липня 2011 року, в німецькому Гамбурзі український боксер Володимир Кличко переміг британця Девіда Хея і відібрав у нього чемпіонський пояс у надважкій вазі за версією WBA.

Завдяки цій перемозі брати Клички здійснили свою мрію - зібрали всі пояси надважкої ваги у своїх руках. Цей унікальний результат буде неймовірно складно повторити. У Володимира тоді були титули IBF, WBO, WBA, у Віталія - WBC.

День податківця України

Основними завданнями Державної податкової служби є контроль за надходженням податків, зборів, платежів. Щоб вшанувати податківців, 25 червня 2020 року встановлено професійне свято - День податківця України, яке відзначається щорічно 2 липня.

Міжнародний день спортивного журналіста

Відзначається в багатьох країнах світу щорічно 2 липня, починаючи з 1995 року, з ініціативи Міжнародної асоціації спортивної преси.

Цього дня 1924 року в Парижі було утворено Міжнародну асоціацію спортивної преси, яка сьогодні об'єднує майже півтори сотні національних спілок журналістів.

Ще цього дня:

1900 - Відбувся перший політ дирижабля моделі LZ-1, сконструйованого відставним пруським офіцером Фердинандом фон Цепеліном;

1954 - Розпочала роботу Міжнародна організація телебачення (Євробачення);

Церковне свято

День пам'яті апостола Юди Тадея

Один з апостолів Христа, був близьким родичем Ісуса. Коли Спаситель розпочав апостольську діяльність, святий Юда Тадей став його ревним учнем. Незважаючи на близьку спорідненість, Юда ніколи цим не хизувався і називав себе слугою Христовим.

Після Воскресіння Христового святий проповідував у Галілеї, Самарії, Юдеї, а пізніше в Аравії, Сирії, Месопотамії та в Персії.

За своє життя святий зазнав безліч переслідувань. Життя Юди Тадея закінчилося мученицьким чином: язичники забили його палицями. Тіло апостола перевезено до Риму і поховано в Соборі св. Петра.

Іменини: Марія, Іван, Ян.