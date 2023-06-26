Події

20:56 26.06.2023

Піротехніки обстежили майже третину сільгоспземель пріоритетного очищення

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Піротехніки обстежили майже третину сільгоспземель пріоритетного очищення

Піротехніки з початку року обстежили понад 150 тис. га сільгоспугідь із визначених для пріоритетного очищення 470 тис. га, повідомило Міністерство економіки в понеділок із посиланням на дані обласних військових адміністрацій (ОВА).

Уточнюється, що в Харківській області цей показник становить 21%, у Херсонській - майже 25% і в Миколаївській області - понад 67%.

Зокрема за минулий тиждень було обстежено понад 5 тис. га земель сільгосппризначення в чотирьох регіонах країни, розміновано - понад 3 тис. га.

"З огляду на специфіку процесу, щільність забруднення темпи обстеження та розмінування сільгоспземель не є сталими тиждень від тижня, проте загалом зберігаються на досить високому рівні", - зазначила перша віцепрем'єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Теги: #розмінування

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