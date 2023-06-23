ВМС США зафіксували звук вибуху в день зникнення батискафа "Титан" - ЗМІ

ВМС США зареєстрували звук, схожий на вибух, у районі занурення батискафа "Титан", коли він втратив зв'язок із кораблем підтримки, повідомляють американські ЗМІ.

Аналіз акустичних даних "виявив аномалію, що відповідає імплозії або вибуху", поблизу зниклого батискафа приблизно в той час, коли зник зв'язок з апаратом, повідомив високопоставлений представник ВМС.

"Цю інформацію було розглянуто з узагальненням додаткових акустичних даних, наданих іншими партнерами, і було ухвалено рішення продовжити нашу пошуково-рятувальну місію і докласти всіх зусиль для порятунку життів на борту", - сказав він.

Представник американського військово-морського флоту додав, що мережа датчиків дала змогу визначити можливе місце розташування джерела шуму і звузити район пошуку.

Говорячи про стуки, які було чути під час пошукових робіт, чиновник припустив, що це була якась форма природного життя або звуки, що їх видають інші судна, які беруть участь у рятувальній операції.

Раніше компанія OceanGate Expeditions, яка займалася відправкою туристичних експедицій до затонулого "Титаніка", заявила, що життя п'яти пасажирів батискафа, "на жаль, були втрачені".

"Наші серця з цими п'ятьма душами й кожним членом їхніх сімей у цей важкий час. Ми оплакуємо їхню загибель", - ідеться в заяві.

Берегова охорона США пізніше в четвер підтвердила виявлення уламків "Титана".

Контр-адмірал берегової охорони Джон Могер заявив, що під час операції виявлено п'ять великих уламків батискафа. Їх характер свідчить про те, що на судні стався вибух. Імовірно, саме він спричинив загибель людей, котрі перебували на борту.

Могер зазначив, що пошукові загони продовжать обшукувати місцевість. Зокрема, вони спробують знайти тіла загиблих.

За даними американської берегової охорони, підводний апарат, імовірно, вибухнув приблизно за 500 м від затонулого "Титаніка".

19 червня стало відомо, що батискаф, на борту якого перебували п'ятеро людей, зник в Атлантичному океані під час туристичної експедиції до "Титаніка". У пошуках апарата беруть участь американські та канадські кораблі й літаки, а також плавуча база Polar Prince, з якої він занурювався. Крім того, до рятувальних робіт долучилося судно французького океанографічного дослідницького інституту з освоєння моря.

Вартість одного місця у восьмиденній експедиції, які пропонує компанія OceanGate Expeditions, становить $250 тис.

"Титанік" затонув 15 квітня 1912 року після зіткнення з айсбергом під час рейсу із Саутгемптона в Нью-Йорк. У катастрофі загинуло близько 1,5 тис. людей.